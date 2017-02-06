美国第一艘核动力航母「企业号」完成除役

服役长达 50 年，代表着美国技术力与国力的「企业号」航空母舰（USS Enterprise, CVN-65）不仅是世界第一艘航空母舰，而且也是史上长度最长的军舰，至今未曾被超越。她在 1961 年下水、1962 年开始服役，活跃于自越战以来的每一场美国参与的战争当中，除了展示了核动力船舰的巨大优势，可以航行数年的时间不用补充燃料外，也将节省内部空间用来携带更多飞机，发挥强大的打击力。



不过，做为第一艘核动力航母，如何安全地将它解体也是个大问题。自 2012 年以来，虽然名义上她还在海军的现役船舰名单中，但其实已经转进干坞进行拆解，将电子仪器、武器、和可利用的物资移除，并且一个一个地将它的八个核反应炉中的燃料取出。这个工作进行了四年，直到去年底才完成。只剩下空壳的企业号在前天正式除役，接下来将由拖船带着由美国东岸的诺福克军港，绕过南美洲到西岸的华盛顿州，进行受辐射影响的钢材的拆卸。



因为核反应炉的移除已经完全破坏了企业号的结构，复原保留成博物馆的成本太高，企业号的最终命运大概就是做为废铁回收了。企业号之名将由下一艘新造的核动力航母 CVN-80 继承，美国海军也有意以 CVN-65 回收而来的废钢打造 CVN-80 的部份船壳，做为延续的象征。新船大概要到 2027 年才能服役，届时它将拥有尼米兹级航母三倍的发电容量和更自动化的系统，为电磁弹射器、镭射点防御、无人机等未来技术做好准备。