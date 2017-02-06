超级碗中场 Lady Gaga 的无人机秀原来是提前录制好的

51 届超级碗落下帷幕，中场休息时 Lady Gaga 时长 13 分钟的表演相信大家已经都在各大视频网站上欣赏过了。不过对科技爱好者来说，眼里看到的估计未必是歌舞，Gaga 开唱时头顶上的 300 架英特尔 Shooting Star 无人机，才是我们最关注的地方。这套初期以灯光秀为主要用途的软硬件方案，为本场比赛的观众带来了星条旗飘扬的精彩画面。但你可能会想，如此大规模的飞行器移动，是如何从管理严格的 FAA 那里获得飞行许可的呢？
答案是，这部分的表演其实并非在中场休息期间即时进行，Shooting Star 在空中变换图案的影像，原来都是提前录制好的。当然，出于现场观众安全的考量，这么做也是无可厚非。而且天气的状况也没法保证，为了确保效果，先准备好也是可以理解的。不管怎么说，这场大秀算是给英特尔做了个影响力非常大的广告。未来我们多半会看到更多利用它来完成的灯光表演，而这对发展相关技术在搜救、运输等领域的潜力也是能带来很大帮助的。
Ok... Gaga using Drones for the synchronized sky lighting was impressive 😎👍🏾 #SuperBowl#PepsiHalftimepic.twitter.com/SIxuMp3OT1— James Kimbrough (@JamesKimbrough) February 6, 2017
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