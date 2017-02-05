ZUK Edge 评测：一「面」之长

外观、手感及做工

虽说 Edge 的事前预热宣传有意无意都在往小米 MIX 身上靠，但其整体的设计风格，其实还是跟 ZUK 之前的产品一脉相承的。如果简单用一句话概括，Edge 实际上就是额头、下巴压扁，然后把后盖玻璃拍平的 Z2 Pro。其机身从正面看会显得有点矮矮胖胖（高宽是 142.9 x 74.5mm），但如果拿来跟别的 5.5 吋手机一比，就会发现它其实还是要小上一号的。不过尽管如此，Edge 的握持感依旧谈不上出色。这一方面是由于平面背盖的天生劣势，另一个原因则是侧面层次过于复杂（中框表面、两条切边、两层塑料保护圈再加前后两块玻璃）所导致的断落刮手感。此外，双面玻璃材质的运用，一定程度上也「夸大」了设备重量在手上的感觉。对 Edge 的尺寸来说 160g 其实算不上重，但拿在手里存在感还是挺强的。