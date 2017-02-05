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Windows Cloud 是微软回应 Chrome OS 的答案

这是一个被施加诸多限制的 Windows 10。

Eric Chan
4 小时前
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微软为了对抗 Chromebook，近年多与厂商合作推出平价的 Windows 10 笔记本，不过他们更是要把战线扩展至软件的层面。据 Windows Blog ItaliaThurrott 的报道，微软准备要推出 Windows Cloud（或称 Windows 10 Cloud）来回击 Chrome OS。不过这个系统的特点却是它最大的缺点：未能运行传统 Windows 应用。

这个 Cloud 系统能运行的，被限制于只有上架至 Windows Store 上的通用 Windows 平台应用（UWP），否则就会像上图一样被警告。看似要为使用者带来不便的设计，但站在有如学校或公司等机构的角度来说，这反倒是多了一层保护。因为这就能限制其使用者（如学生、职员）能在电脑上运行的应用程序都已经经审核，减少被恶意软件攻击的风险。

虽然目前都没有消息指 Cloud 会何时正式推出，不过既然会被人在 Windows Insider 预览中找到，估计也不会等太久。Windows 10 的年度 Creators Update 相信是个不错的时机，因为暑假前也是一众教学机构拨发预算的时候，就看教育客户会否因此买单了。