Chrome Beta 的新功能让 Android app 和网页的界线变模糊了

现在的网页都已经不再只有提供信息，还有能与使用者和其设备互动的 Progressive Web Apps。Android 版的 Chrome Beta 最新加入的「加入至主页面」的功能，则是能让这些网页以「应用程序」的方式放到手机上使用，它还能像一般应用程序般控制其通知和卸载，而非只是一个网页捷径啊。
谷歌指这些 Progressive Web Apps 是利用最新的 HTML 和网页功能来让网站变得「可靠、快速和吸引」，原因是它们利用名为「service workers」的功能来缓存主要的资源，使得设备能更快地载入内容，甚至离线使用，能带来有如原生应用程序般的使用体验。
注意的是 Progressive Web Apps 与 Google 之前推动的 Instant Apps 又是两回事，后者的只是让使用者能只通过一个 URL 能使用到完整应用程序的功能，而不需要从 Play Store 完整下载。不过两个方式的目的都是一样，就是要该使用者能更简单地使用到不同的应用程序。
Chrome Beta 57.0 已经在 Play Store 上架，其他的更新还包括 CSS Grid Layout 和新设计的通知列媒体控制器。