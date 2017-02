Android 系统的一个好玩之处就是可以让使用者改变使用界面,要是不满意厂商们的定制化,还是能自己选择别的 launcher,其中由谷歌推出的 Google Now launcher 更是最得小编喜爱。可是据 Android Police 的报道,有合作伙伴收到 Google Mobile Services 的通知,指 Google Now launcher 将会在第一季从 Play Store 和 GMS 套件中移除,不过最左页的卡片式搜索页面「Search Launcher」就会继续留下。在谷歌推出了新的 Pixel 系列手机后,作为 Nexus 手机时代的 Google Now launcher 需要退下火线的做法,其实也相当合理。不过这是否 Pixel Launcher 开放予其他手机使用的一个前奏呢?无论如何,有需要的朋友就请先下载 Google Now launcher 备用了。