过年买什么？「自己的年终自己花」篇

Andy - Dell U2717D







已经工作多年的 U2713，也差不多到了该升级的时候了，因此小编最近在物色一台好屏幕来换。Dell 的 2717D 引起我注意的地方，是它不仅上、左、右三边有极窄边框，连下边也是。虽然暂时 27 吋会以横向当主屏幕使用为主，但如果哪天可以转直使用，配合更大的屏幕使用时（有梦最美...），有极窄的下边框，应该可以增加更多使用上的弹性吧！



不过近来 Ultrasharp 在连接端子上已经不如往常丰富，U2717D 更是只有两个 DP、一个 mDP 和一个 HDMI 而已。对于把屏幕当电视来用，接一堆游戏主机、电视盒子之类的东西来用的人来说，恐怕就没有以前方便了。



Eric - Nikon Keymission 360







好吧，小编自去年去过一趟潜水之后，就加倍留意能在水底下使用的电子产品。作为 Nikon 第一个运动相机系列的成员之一，Keymission 360 除了能裸机潜下 30 米水深外，更是一台 360 相机呢！在这 360 内容横行的今天，神秘的水底 + 360 内容绝对是分享到社交平台上吸引赞好、留言的利器！好吧，小编也要准备一下来次潜水时要怎样拍摄 360 度相片、视频给大家看了。



Ross - 米家骑记电助力折叠自行车









对于电动车已经深深着迷的小编，想要入手一款同样也有电动动力而且看起来也相当帅气的单车，似乎是件合情合理的事？总之，一向是市场行情破坏者的小米，其所推出的米家骑记电助力折叠自行车，虽说价格并不是太美丽，不过整体而言的配备已经造型都有打中小编的心。唯一的问题是周边实在是太少 -- 包括挡泥板、杯架还有很重要的立柱都没有附上，必须额外想办法是个大问题。但这价钱配上这个配备，其实也算是值了。红包多到可以承受到这样的价位的产品？相信米家骑记电助力折叠自行车应该可以满足你踏青的需求啊。