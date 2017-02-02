Facebook 保持增长，月活跃用户数已达 18.6 亿人

虽说因为假新闻和 ZeniMax 诉讼的事（德州法庭已判罚 Oculus 因未遵守保密协定，而非盗取商业机密，需赔偿 5 亿美元），Facebook 近期面临的压力很大。但在其刚刚发布的 2016 Q4 财报中，我们看到的还是一片欣欣向荣的景象。公司的营收总额达到了 88 亿美元，利润有 35.6 亿，同时月活跃用户数也增加到了 18.6 亿人。在这之中，移动端的登录数达到了 17.4 亿，移动广告带来的营收占到了总量的 84%。
此外，Facebook 上季的日活跃人数也来到了 12.3 亿人，其中有 11.5 亿是通过移动设备登录。整体的增长率为 3.91%，相较数月前的 4.67% 在幅度上有一些下滑。放眼全年，Facebook 的营收接近 270 亿美元，比之前一年提升了 57%。对此 Instagram、WhatsApp、Facebook Messenger 等下属业务，都做出了相当大的贡献。其中 Instagram 不久前刚刚突破了 6 亿用户，Stories 的日活跃用户超过了 1.5 亿人；Facebook Messenger 的用户里每月有约 4 亿人会使用音频、视频通话服务；WhatsApp 的月活跃数据为 12 亿人，每天能产生约 500 亿条讯息。
按照 CEO Mark Zuckerberg 在电话会议上的说法，他们接下来还是会顺着视频这一「大势」向前走。Facebook 未来仍会以视频为先，在拍摄、上传、搜索等方面继续改进，并且在 Facebook Live、Live 360 全景影像、面部滤镜等功能上做更多尝试。至于 VR 的部份，Zuckerberg 表示三星能售出 500 万台 Gear VR 这件事让人很兴奋，但同时也对 Oculus Rift 和 Touch 的推迟表达了遗憾。而且在他看来，目前 Facebook 在 VR、AR 上的进度有点低于他本来的预期，言下之意新的一年他们可能会要加快动作了。