谁说 Boston Dynamics 的机器人只会走？用轮子滑一个给你看看

Boston Dynamics 打造了一只能做家务的机器「狗」

虽然还是称它为机器「狗」，但和有些呆萌的 Spot 相比，这只名为 SpotMini 的家用版机器人体型要更修长了些，再加上长长的脖子，感觉有点像恐龙多于像我们这个时代的生物啊？它高约 60 公分...