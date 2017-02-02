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谁说 Boston Dynamics 的机器人只会走？用轮子滑一个给你看看

「人类，别想从我眼前『溜』走！」

Sanji Feng
16 小时前
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Boston Dynamics 又在弄新的机器人了，而且跟往常那些只会用脚走的不同，这次的 Handle 是一款能靠两颗滑轮来移动的产品。在早些时候一场有风投家 Steve Jurvetson 参与的活动中，Boston Dynamics 的创始人 Marc Raibert 在台上对 Handle 做了番简单的介绍。按照他的说法，开发团队希望把 Handle 做成能够搬运重物的人形滑行机器人，不过在两个轮子之外，他们也正尝试面对不同地形按需切换轮 / 脚的方案。

在 Raibert 看来，Handle 的效率会比 Atlas 步行机器人更高，而且更重要的是，在成本上还会有所削减。当然，暂时来说它还只能在平地上移动，但像旋转、跳跃我闭着眼这些动作，完成起来好像已经都绰绰有余了呢。


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