苹果准备让自制的 ARM 芯片在 Mac 里担当更重要的工作

虽然苹果在 iPhone / iPad 上已经使用自制的 ARM 芯片好多年，但 Mac 这边却是一直到去年的新 MBP 才首度导入了一颗简易的 ARM 处理器「T1」，而且仅担当 Touch Bar 和 Touch ID 的控制芯片而已。据 Bloomberg 报道，苹果有意扩大内建 ARM 芯片的能力，将 Mac 的「Power Nap」功能转移到这颗芯片上，以进一步省电。
Power Nap 是让 Mac 可以在睡眠模式下进行软件更新、下载 email 和行事历项目、同步到 iCloud、备份到 Time Machine 等多种事务的一个功能，不过目前因为必需要由 CPU 来完成，所以有些项目进行时的耗电量非常凶，甚至不插上电源还不能使用。如果有一颗专门的低能耗 ARM 芯片做简易的处理的话，或许可以让 Power Nap 对电量的影响更加「无感」吧！
当然，从这里就不免让人猜测 苹果自制处理器的可能性，毕竟从控制整台电脑几乎所有零件的 Power Nap，到「醒」着也能用的处理器只剩一步之遥。虽说目前看来很难想像英特尔处理器能完全被取代掉，但近几年来 Intel 处理器进展缓慢（过去每代平均只增速不到 10%），而苹果的自制处理器则是突飞猛进 -- 谁知道呢？或许再没几年最轻薄等级的 Mac 就会转用 ARM 了呢。