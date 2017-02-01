过年买什么？「只有红包钱」篇

Andy - Logitech G900







小编向来购物都是先看鼠标、键盘和屏幕有没有得换，因为说实在的，我们每天「面对」的 3C 产品当中，也就花在这三样上的时间最久。与其买个便宜货折磨自己，何不认真的买个好产品，让心情愉快一下呢？反正鼠标键盘再贵也过不了 2,000 块的上限嘛。



这次小编看上的是罗技的 G900 -- 自从评测完后，就一直对它念念不忘，但不是因为它的外型或是 RGB 灯光什么的，而是因为它「轻」，仅 107g 而已。想把鼠标做得重并不难，但要同时拥有无线、飞轮滚轮、和 PMW3366 感光器，就非 G900 莫属了。后来推出的 G403 无线版可以说是 G900 的「穷人版」，但有没有飞轮滚轮的差距太大，特别是当鼠标要同时肩负工作和游戏两边的用途的时候。所以，红包钱应该只能贡献给它啦！



Eric - Astell&Kern XB10







去年的一个大热话题就是手机开始拿走 3.5mm 耳机孔，这不光是 iPhone、连 Android 阵营也有不少同样的设计。无线化这里就是一个最佳的解决方案，而在平衡音质、方便度和个性化的要求下，支持 Apt-X HD 蓝牙音频传输的转接器 AK XB10 似乎是目前的唯一选择。为了来年继续有着好音乐相伴耳边，大家不妨试试吧。



Ross - 苹果 AirPods







