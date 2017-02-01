过年买什么？「只有红包钱」篇

考虑到我们的读者中有人还在领红包，同时也有人已经在发红包。这次的新年买买买指南，最终决定分成两个部分来做。如果你属于好运还有钱可拿的话，可以先看看今天的「只有红包钱」篇，在这里我们会以差不多人民币 2,000 块为界，各推荐一款不用花太大代价就能买到的产品。要是你没有发红包的压力或者说阔到发完之后还剩许多闲钱，敬请期待明天的「自己的年终自己花」篇，可能会有更适合你的东西。
那么，如果只有领到红包钱的话，编辑们会怎么花呢？
Andy - Logitech G900
小编向来购物都是先看鼠标、键盘和屏幕有没有得换，因为说实在的，我们每天「面对」的 3C 产品当中，也就花在这三样上的时间最久。与其买个便宜货折磨自己，何不认真的买个好产品，让心情愉快一下呢？反正鼠标键盘再贵也过不了 2,000 块的上限嘛。
这次小编看上的是罗技的 G900 -- 自从评测完后，就一直对它念念不忘，但不是因为它的外型或是 RGB 灯光什么的，而是因为它「轻」，仅 107g 而已。想把鼠标做得重并不难，但要同时拥有无线、飞轮滚轮、和 PMW3366 感光器，就非 G900 莫属了。后来推出的 G403 无线版可以说是 G900 的「穷人版」，但有没有飞轮滚轮的差距太大，特别是当鼠标要同时肩负工作和游戏两边的用途的时候。所以，红包钱应该只能贡献给它啦！
Eric - Astell&Kern XB10
去年的一个大热话题就是手机开始拿走 3.5mm 耳机孔，这不光是 iPhone、连 Android 阵营也有不少同样的设计。无线化这里就是一个最佳的解决方案，而在平衡音质、方便度和个性化的要求下，支持 Apt-X HD 蓝牙音频传输的转接器 AK XB10 似乎是目前的唯一选择。为了来年继续有着好音乐相伴耳边，大家不妨试试吧。
Ross - 苹果 AirPods
虽然补上一边的代价有点高，不过苹果 AirPods 所提供的快速连接与抛开线的束缚的特色功能，基本上都很难让 iPhone 使用者不多看上一眼。AirPods 在我们的使用心得中，其实也没想像中的那样容易掉，虽然音质大致上就跟原厂附的耳机差不多，不过单凭可以与 Siri 协作还有感应是否有戴上的贴心功能看来，这无线耳机应该是很值得各位用红包狠狠下单的商品啊。
Sanji - DJI Osmo Mobile
随着如今愈来愈旺盛的直播、录影需求，手持类的云台稳定系统也开始受到更多人的关注。而 DJI 在推出 Osmo 大获成功以后，去年第四季又再接再厉带来了价格更低同时适用性更广的 Osmo Mobile，让人能以相对小的代价，就可配合现有手机达到相当不错的录制体验。而且，在今年 CES 上这款产品也新加了一个银白色的版本，就是女性来用也会相当合适呀。