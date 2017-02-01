Facebook 总监拿八款 360 度相机做了次对比测试

如今这个时代，光靠普通的相片显然已经无法满足人们记录生活的需求，像是录影这种形式近些年来就大行其道，而随着 VR 产品的普及，360 度的全景影像也慢慢引起了大家的注意。在这方面，Facebook 早就表现出了浓厚的兴趣，重金收购 Oculus，积极与三星合作，都是为了在自己的平台上建立起更强大的生态圈。既然如此，他们的沉浸式媒体总监郑晧（Eric Cheng）会跑去测试市面上八款关注度较高的 360 度相机，好像也就成了理所应当的事情啰（喂，不要来抢我们媒体的饭碗啊...）。
是说，对于这类相对新生的产品，一般人想要一次性将多款设备放到一起横向对比，实现起来难度肯定很高。而郑晧能一次 po 出三星 Gear 360、LG 360 Cam、Insta360 Nano、尼康 KeyMission 360、理光 Theta S、Panono、Giroptic iO 和 Z CAM S1 这八款相机的实拍样本与人分享，相信对许多消费者都是能起到重要参考意义的。
就目前已上传的静态照片来看，我们自己的感觉，观感最好的应该是 Panono，但其 2,000 美元的价格显然没那么容易让人接受。落到相对亲民一点的消费级的话，三星的 Gear 360 似乎表现最好，感觉会是比较合适的入坑选择。当然，不同人肯定会有不同的看法，而且录影的实力暂时还没有计入考量。等到郑晧承诺的对比视频上线之后，或许能帮助你挑选到最适合自己的产品吧。