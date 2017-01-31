Dropbox SmartSync 正式上线，希望能解决企业用户硬盘空间不足的问题





与 SmarSync 同时正式推出的还有已经 Beta 两年的 Paper，一个类似 Google Docs 的线上文件协作工具，并且也有待办清单、设定期限、分类统整等功能。如果你把 Paper 和 Google Calendar 做整合的话，它还能在会议开始前自动吧会议内容分送给与会人员呢。



虽然 Paper 现在所有人都能玩到，但 SmartSync 暂时还是企业用户才有的功能，一般专业帐号用户还用不到（专业帐户也有 1TB 啊 QQ）。