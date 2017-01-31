Dropbox SmartSync 正式上线，希望能解决企业用户硬盘空间不足的问题

Dropbox 从推出以来在做的事情一直都差不多 -- 在云端和本机端各放一份一模一样的文件，并且任何一方发生变动时，都会反应到另一边。问题是，早年 Dropbox 很少有人有超过 50GB 的空间，而本地端电脑常常都是 1TB 向上的容量，这点在近年却反了过来，随着 Dropbox 容量逐步加大，本地端电脑却因为 SSD 的普级化而容量缩小，许多笔记本甚至只有 128GB 或 256GB 的容量了。
对企业用户来说这问题更加严重，因此 Dropbox 从去年开始推出了一个名为「Project Infinite」的计划，将文档分成本地端同步，和只存在云端两种。前者会和以前一样有个小绿勾勾，后者则是会有个灰色的小云符号，这种文件在开启时会先暂时下载下来，在修改完后重新上传、并且删除本地暂存档。如今 Project Infinite 正式以「SmartSync」之名上线，供企业用户使用，并且支持 Windows 和 Mac 操作系统。
与 SmarSync 同时正式推出的还有已经 Beta 两年的 Paper，一个类似 Google Docs 的线上文件协作工具，并且也有待办清单、设定期限、分类统整等功能。如果你把 Paper 和 Google Calendar 做整合的话，它还能在会议开始前自动吧会议内容分送给与会人员呢。
虽然 Paper 现在所有人都能玩到，但 SmartSync 暂时还是企业用户才有的功能，一般专业帐号用户还用不到（专业帐户也有 1TB 啊 QQ）。