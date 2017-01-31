iPhone 7 力助苹果逆转手机销量颓势

在 iPhone 7、7 Plus 度过了第一个完整的销售季度之后，过去很长一段时间内一直呈下行趋势的 iPhone 销量，终于又有了上升的势头。在 2017 财年第一季中，苹果总共卖出了 7,830 万台手机，较一年前的 7,480 万台，增加了约 5 个百分点。在这样的前提下，苹果当季总营收来到了 784 亿美元，利润额达到 184 亿，均较一年前有所增长。
除了手机以外，Mac 电脑在上季中的表现也颇为不错。其总销量为 537 万台，比 12 个月前多出了 1.4％。在这之中，MacBook Pro 久违的更新自然起到了不小的作用。另一方面，iPad 的销售量继续下跌，上季总共卖出了 1,310 万台，比一年前少了 19% 左右。如此一来，Apple 的平板业绩已经连续三年没有起色，这对 Tim Cook 而言应该是个非常大的难题了。
毫无意外的是，苹果此番照例没有公开 Apple Watch 的销售成绩。尽管用 Cook 之前的话来说「它带来的季度营收创造了历史」，但财报中将其包含在内的「其它产品」部分（也包括 Beats 耳机、iPod、Apple TV 配件等），表现却还是比一年前逊色。至于以 Apple Music、iCloud、App Store 为主的服务业务，则是延续了 2016 年以来的良好趋势，该部分的营收创纪录地达到了 71.7 亿美元。