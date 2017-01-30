「末日时钟」又向前转了半分钟，离子夜只剩两分半钟了

末日时钟（Doomsday clock，又称末日之钟）是芝加哥大学的《原子科学家公报》（Bulletin of the Atomic Scientists）杂志的封面设计图案。在二战刚结束、冷战伊始之时，一群担心核武器危害的科学家们想要用具象化的方式表达世界距离终结还有多远，于是想到用时钟来表示，根据当前的世界局势拨转一根倒数的「分针」，离子夜愈近，表示世界愈接近毁近。
时钟设立之初从七分钟开始，并随着苏联试爆核弹、及美苏同时试爆氢弹，在 1953 年时来到了距离子夜最接近的两分钟。之后一直到 1980 年代前末日时钟一直有进有退。随着美苏情势、及中、法、印等国试爆核弹而调整。终于在 1980 年代末期开始，因为苏联解体及冷战的结束，末日时钟节节后退，于 1991 年来到距离子夜最远的 17 分钟。
然而，冷战结束却带来前苏联核武管理不善的问题，再加上印巴间的紧张情势、恐怖活动、以及新拥核国家的加入，到 2007 年时末日时钟已经回到了只剩下五分钟。从 2007 年开始全球暖化也被加入了考量之中，因为科学家们认为全球暖化可以从经济、资源分配等各方面发挥影响，增加世界大战的机会。到了 2015 年时末日时钟剩下三分钟，而今年则是再调整半分钟，只剩两分半了。
比较特别的是，公报特别指出，这次调整完全是因为川普的当选，而非对全球大环境的评量。川普许多政策，包括排外主义、否认全球暖化等，都让许多迫在眉睫的问题无法获得解决、甚至加剧。无论如何，我们也只能在一旁看着，跪求美国这四年别做什么傻事了...