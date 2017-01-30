「末日时钟」又向前转了半分钟，离子夜只剩两分半钟了





时钟设立之初从七分钟开始，并随着苏联试爆核弹、及美苏同时试爆氢弹，在 1953 年时来到了距离子夜最接近的两分钟。之后一直到 1980 年代前末日时钟一直有进有退。随着美苏情势、及中、法、印等国试爆核弹而调整。终于在 1980 年代末期开始，因为苏联解体及冷战的结束，末日时钟节节后退，于 1991 年来到距离子夜最远的 17 分钟。







然而，冷战结束却带来前苏联核武管理不善的问题，再加上印巴间的紧张情势、恐怖活动、以及新拥核国家的加入，到 2007 年时末日时钟已经回到了只剩下五分钟。从 2007 年开始全球暖化也被加入了考量之中，因为科学家们认为全球暖化可以从经济、资源分配等各方面发挥影响，增加世界大战的机会。到了 2015 年时末日时钟剩下三分钟，而今年则是再调整半分钟，只剩两分半了。







比较特别的是，公报特别指出，这次调整完全是因为川普的当选，而非对全球大环境的评量。川普许多政策，包括排外主义、否认全球暖化等，都让许多迫在眉睫的问题无法获得解决、甚至加剧。无论如何，我们也只能在一旁看着，跪求美国这四年别做什么傻事了...