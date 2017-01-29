Iridium NEXT 将搭载可以追踪全球飞机的新无线电系统

Thales 认为巨型屏幕才是机上娱乐的未来

为联航、卡达航空等公司打造机上娱乐系统的法国公司 Thales，在德国举办的「机上乘客体验展」中，展出了上图这个巨大的机上娱乐系统。屏幕的尺寸为 21.3 吋，它大到无法横的放进前方的椅背中，而是...