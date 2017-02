Iridium NEXT 将搭载可以追踪全球飞机的新无线电系统

NASA 的许多探测卫星或探测车都有重写程序的能力,让操作它们的地面控制人员可以从远端修正意外发现的臭虫、更新程序、甚至为仪器增添之前没有的功能。但有些可惜的,同样的弹性却没有被利用到地球周遭的卫星上,而是发射时是怎样就已经被写死了。这在近期迎来了改变:刚由 Falcon 9 火箭发射的第一批 Iridium NEXT 卫星 上,就搭载了一台由佛州 Harris Corporation 出产,名为 AppSTAR 的可程序化无线电系统,让它们可以因应不同的用途,由地面传送新的软件到卫星上。第一个应用,就是接收飞机上配备的 ADS-B 无线发报机的数据,一旦 66 颗 Iridium NEXT 卫星全面上线,覆盖整个地表后,就能提供全球所有飞机的航班号码、位置、高度、速度等信息。这一方面可以精准知道每架飞机任何时间点的确切位置,飞越海上时不会有雷达死角,可以在失事的第一时间在准确的位置搜救;另一方面也可以更自由地调度各航班的航道,让飞机可以采用最短、最省油的路线,也不用担心撞机的可能性。依照计划 66 颗 Iridium NEXT 将在这两年陆续发射,最快明年这套新无线电系统就可以上线了。