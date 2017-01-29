按着朋友寄我的地址，摸到这家位于有点老旧大厦里的工作室。甫踏出电梯门，一个写着「小修小宝工作室」的简单招牌就放挂在前方，打开门之后所看到的，除了是店主 Hercules 所在的一张被各种维修工具充斥的工作桌外，几乎就是一个小小的音响试听室。当然，因为香港寸金尺土的特色，所以这描述是在一个只有 200 平方尺左右的小单位里重现。「麻雀虽小、五脏俱全」这句话完全能应用在这家工作室，因为里面可是藏着了不少经典耳机、音响组合和唱片的收藏。不过这都不是这次到访的目的，重点还是重回那张救回不少耳机的工作桌上吧。





桌上放着的除了耳机外，还有的是焊锡枪、小钳、镙丝起子等常见的工具，不过最重要的还是 Hercules 的一双巧手，因为耳机体积有的只有手指般大，需要的是心灵手巧才能救机一命啊。Hercules 其实未有专门拜师，靠的就是过往在金工、电学方面的知识和一腔热诚就开始了这工作了，因为他认为能修理、能保养的话就尽量做，希望物尽其用。在 Hercules 的工作桌上放着两个塑料瓶，里头储起了一颗又一颗黑、金色交错的零件，那就是是他过去在坏掉耳机上剪出来的 3.5mm 插头和耳机单元的「战绩」，而这两部分也是最常见出毛病的。



在这里 Hercules 就提供了一些耳机保养的须知给我们，但其实他也说这大多都只是口述一次耳机说明书上的内容。首先，平常在收纳耳机时，记紧不用胡乱把耳机线绕成一坨。正确的方法是先手握着两只耳机，再轻轻的环绕三指之阔来卷起耳机线，最理想的是耳机线能不被扭曲地卷起。拿出耳机时也不要用力拉扯耳机线，如果有好好的按方法卷线的话，耳机线理应会很容易就摊开。



除了收纳之外，日常清洁也有可以延长耳机寿命。耳罩式耳机上的耳杯会吸收使用者的分泌物，像是汗水或耳油，所以需要定期的用一般非酒精湿纸巾抹一抹表面和里层，耳机外殻当然也可以抺一下。而跟身体更亲密的入耳式耳机，更是需要把耳胶拆除，尝试用棉签从近耳机部分的胶管向外推，把耳垢、耳油分泌物推出去。如果是用记忆棉的话，更是要定期更换啊！











不过有的耳机却是你怎样保养都会出毛病的。Hercules 在店里放着上十对 Bose QuietControl 25 耳机，它们都是有着同一款问题：其中一边没有声音。据 Hercules 的分析，那是其中一个批次的 QC25 在品质监控时不力，导致这些产品在使用一段时间就会坏掉。问题来了，既然如此，为何不返回原厂维修呢？就如开首小编说过的，会送到小修小宝工作室的耳机，都是不被原厂保修的，而这些 QC25 则因为是水货。所以大家如非必要，还是买本地的行货才有信心啊。





最后，就是看看 Hercules 作为音响发烧份子的珍藏了。在玻璃柜里有两款耳机特别抢眼：Sennheiser HD 540 reference gold 和 AKG K1000，前者是声海的一代动圈耳机经典，除了涂装用上金色之外，还有专属的木盒保存，是大奥之外另一款有木盒的耳机；K1000 是一款想法相当前卫的耳机，1989 年时推出的它，是款要把两个小型喇叭挂在头上，用以获得更真实音场的独特耳机。而其他的，Hercules 就唏嘘的说他只能把一些有趣的藏品保留，大多耳机都早已出售了。





像是 Hercules 一样，依靠一门手艺谋生的人买少见少，不光是因为生在香港这复杂的城市，还有的是现代人都有一种用完即弃的心态。不过当你对某件事情有热情、有想法，就会愿意多付出一些来保护它。希望大家也会好好爱护自己手上所拥有的，不要轻言放弃。真有损坏的话，也不妨想想如何小修小补吧。