推特正式支持直播 360 度视频，一般人还要等等

在脸书与 YouTube 都纷纷跟上支持 360 度全景视频直播的现在，推特也总算在 6 月的测试之后（NBA Finals！），为他们的特定用户带来了可由 Periscope 直播 360 视频的机能。与许多支持 360 内容的平台做法类似，在推特视频的角落将会标示一个红色的 Live 360 图标，代表这支视频将可支持可以借由手指或鼠标移动画面来四处看看的全景功能。
可惜的是，虽然所有人都可以观看这样的视频，不过如果是希望能通过这个平台来直播 360 视频的话，显然除了那些初期就有合作的大型广播媒体之外就还得要等等了 -- 有兴趣排队等候这样功能的朋友，可以尝试先抢先注册 Periscope360 的推送等待清单喔（这是... Google 表单？）。对了，目前这项功能仅原生支持 Insta360 Nano，这个产品的动手玩我们也早早就为各位准备好了啊，等待的同时也可以参考看看啰。
360 Sunset in Florida. First ever #Periscope360 with @Brandee_Anthonyhttps://t.co/AZWbnnT15S— Alex Pettitt (@Alexpettitt) 2016年12月28日