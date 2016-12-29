这就是亿航为 184 载客无人机准备的指挥中心

差不多一年前，亿航用 184 这款能用于载人飞行（或者人造器官运输）的超大号四轴飞行器，吸引到了全球科技圈的目光。六月的时候，内华达州政府甚至给出了在其境内试飞的许可，但在那之后，相关的消息好像就一下子没了声音。直到最近，我们才获悉亿航最终并没有在美国完成任何测试，而且更令人意外的是，本月早些时候他们 300 人的团队遭受了一次约 70 人的大裁员。不光如此，出货量下滑、削减员工用餐福利、拖欠供应商款项等问题也被逐一爆出。在如此巨大的压力下，曾在 CES 上大放异彩的 184 似乎成了最适合转移注意力的救命稻草，而这或许也正是联合创始人、CMO 熊逸放愿意出来分享一些开发近况的原因吧。
根据他的说法，亿航已经用「一批」184 在国内完成了超过 200 次的试飞，其中一部分都是全自动操作，但具体的设备数量和飞行时长，目前还不太方便透露。熊逸放表示，他们已经搜集到了足够多的数据，可用来提升 184 的飞行精度和整体的稳定性。而且其的确在美国留有一架飞行器（估计就是去年拿去 CES 参展的那个），但出于某些原因，它并没有在那边进行任何的飞行测试。
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实际上，在之前的惊艳亮相以后，184 的设计已经经历了两轮迭代，螺旋桨、引擎、驱动器、电池等都已经有了不同程度的变化。按照亿航的说法，现在的 184 噪音更小、性能更强而且效率更高，而且最重要的是，它变得更为可靠。为 184 专门准备的飞行指挥中心，目前已在广州运行了两月有余。在这里开发人员可以监控包括速度、高度、螺旋桨动力、位置和相机画面在内的各种即时数据，他们也可以跟乘客交流，并且根据空中状况来安排路线。
听起来很不错？请别忘了，至少在现阶段，这些还只是厂方的一面之词。而且从我们得到的照片来看，这个指挥中心好像并没有在完全运作，大屏幕上有不少飞行器数据都还空着，用亿航的话来说，控制面板里还有许多东西需要抓虫、调试。值得一提的是，在之前接受环球网专访时，熊逸放有说过自己曾亲自在指挥中心内控制过一架十公里外的 Ghost 无人机。那同样的话我们可不可以理解为，真正的重头戏 184，到现在并没有进行过类似的测试呢？
说到 Ghost，熊逸放也驳斥了坊间「亿航一个月只卖出 200 台机器」的说法，他表示自己的公司今年出货量已超过 10,000 台，其中大部分都销往了美国和欧洲。不过同时他也坦言，价格战真的非常难打，但亿航会继续更新现有的产品线，并且将努力推出不同的新品。老实讲，在目前这样不利的舆论环境下，亿航迫切需要拿出点实质性的东西来证明自己。时至今日，我们都还没见过任何 184 载人飞行的照片或视频，公开的示范就更不用提了。而这显然是没法令人信服的，但愿 Faraday Future 或立体快巴那样的尴尬情形，不会在亿航这里重演吧。