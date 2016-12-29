暴雪全系列游戏将一同庆祝《暗黑破坏神》二十岁生日

一代经典游戏《暗黑破坏神》（Diablo）将在 12 月 31 日年满二十岁（别怀疑，你真的那么老），为了庆祝这个里程碑，暴雪将在旗下的全系列游戏中引入相关的庆祝活动。不意外地，《暗黑破坏神 III》是庆祝活动的重心，将开放一个用《暗黑破坏神 III》引擎「重制」的《暗黑破坏神》世界
-- 不过据玩过 PTR 的人表示，因为用的还是 D3 的贴图材质，所以即使限制了移动方向并加上了「颗粒化滤镜」，依然感觉像 D3 多于原版的《暗黑破坏神》就是了。
其他游戏当中，《魔兽世界》似乎是最认真的一个，好像会有《暗黑破坏神》世界的人物与怪物「不小心」捞过界，晃进 WOW 的世界里；《炉石战记》则是会出现一个名为「黑暗流浪者」的对手（就，被魔化的第一代主角），手持「阴森牌组」等你来挑战。其他游戏就都只是小小配合一下，《风暴英雄》会推出《暗黑破坏神》主题头像、《守望先锋》会有《暗黑破坏神》主题的喷漆、《星际争霸 II》则是会出现以《暗黑破坏神》为主题的工人头像，让恐惧之王为你打工（？）。
当然，《暗黑破坏神 III》目前还在继续
捞钱
推出新内容的阶段，接下来的一年内还可以期待更多地图和死灵法师的加入呢！