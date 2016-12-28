Tesla Autopilot 在事故发生前就己发现危险

谷歌自驾车被卷入一宗严重车祸中

虽说谷歌自驾车不算有着完美的驾驶纪录，但它所涉及的意外都似乎与人类驾驶者的的鲁莽行为有关。而它在近几天又传出了一次新的意外，以 Lexus SUV 改装的谷歌自驾车，这次在驶出十字路口时被冲红灯的轻...