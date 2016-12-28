Tesla Autopilot 在事故发生前就己发现危险

Tesla 的 Autopilot 8.0 在九月时推出时，新增了一个颇厉害的新功能 -- 它不仅可以用雷达「看」到前车，甚至还可以看到前车的前车，协助你闪躲平常非常难察觉的危险。从荷兰 Model X 车主 Frank Van Hoesel 的行车记录器拍到的视频看来，这套系统真不是盖的，当前两辆车的那台黑色 SUV 突然煞车的时候，Model X 就已经有所感应，在发出警报的同时开始煞车，反倒是前面的红色小客车反应不及（好像也跟太近了），一头撞了上去。所幸这场车祸当中并没有人受到重大伤害。
当然，这不是说现代的自动驾驶技术已经先进到可以完全避免车祸，Tesla 也一直强调就算自动驾驶开着，你也必须随时准备重新控制车辆。但就像这视频里告诉我们的，自动驾驶确实是可以增进道路的安全性，如果前面红车也有的话，或许就不会有这场车祸的发生了吧。
Original video, authorisation from the owner. Essential, no one could predict the accident but the radar did and acted by emergency braking. pic.twitter.com/70MySRiHGR— Hans Noordsij (@HansNoordsij) 2016年12月27日