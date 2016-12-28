联想的新 ThinkPad 系列将以「没有搭载附加软件」为卖点





说完了整体的升级，以下就是个别重点型号的介绍了。像是首图所示的 ThinkPad Yoga 370 就是一台重约 1.5 kg 的 13.3 吋变型笔记本，搭载着一片 1080p 屏幕和 10 小时续航力，另外也有加入 Thunderbolts 3 的插口，让笔记本可以接上不同的底座和屏幕配件。重要的是这台笔记本有着 MilSpec 的坚固度等级，预定于 2 月以 1,149 美元上架。



更新的 T 系列的升级都是例行公事，就是让大部分的型号都支持 Thunderbolt 3 的连接，12 吋版本的 X270 将加入 USB Type-C 口。较特别的就是 15.6 吋型号会由 3K 屏幕的 T560 和 4K 屏幕版本的 T570 选项，而 14 吋的 T470 则是一台有着丰富 I/O 的 Ultrabook。最后的就有定位相对入门的 ThinkPad 13，定价 699 美元起。



除了笔记本外，近年相当重视的周边配件也有相当的更新。新品包括定价 280 美元的 ThinkPad Thunderbolt 3 底座，能一边为笔记本充电，同时加入 2 个 DisplayPort、HDMI、VGA、以太网口、音频输入、Thunderbolt 3 和 5 个 USB 3.0 口。如果觉得上面的有点太过的话，联想还有一款 ThinkPad USB-C 底座，它去除了 Thunderbolt 3（顾名思义啊）和 HDMI，USB 口除了减至 2 个之外，规格还降至 2.0 而已，定价就只要 200 美元。外置显示器则有 ThinkVision P24h 和 P27h 两款，其型号名也说明了它们的屏幕尺吋了。但重要的还是它们各支持通过一根 USB Type-C 线就能为笔记本充电和加入 4 个 USB 3.0 口。