在去年被 德国车厂 以 30 亿美元价格吃下的 Here 地图公司,如今在腾讯、四维图新和新加坡政府投资公司(GIC)这三大亚洲投资者的 帮助 下,将会把自己的地图服务延伸到中国市场。这三家新加入的公司,总共买下了 Here 10% 的股份,后续他们会根据中国的情况,对地图产品进行专门的本地化调整再投入使用。比方说,四维图新会将 Here 的高精度地图和定位服务提供给自驾车,而且他们也会分享自家的数据,便于 Here 在中国推广自己的产品。而腾讯则会利用 Here 的数据来改进自己在中国和全球其它地区的地图服务,以此来进一步扩大影响力。实话说,在诺基亚时代 Here 地图在国内其实培养出了不少的粉丝,这次回归想来应该能引起不少人的兴趣吧。