Tesla 公布新一代超级充电站 V3，重点当然是速度！

手机的快充技术几乎年年都更新，其实电动车界的大厂特斯拉，他们的 Supercharger 超级充电站的研发脚步也没停下过。最近更是在总裁 Elon Musk 的贴文中揭露了，连现今较强规格的 350kW 充电功率的充电器，在它面前看起来就像「小孩玩具」的最新 Supercharger V3 -- 作为参考，目前的超级充电站大约 40 分钟可以充电 80%，可提供每部车 150kW 的充电功率。
是说，其实 Supercharger V3 之所以会被爆出，是因为有人在推特上针对 Tesla 太阳能板是否会供给充电座电力提出问题，结果 Musk 却自己透露了它将搭配 Supercharger V3 与 Powerpack V2 一同面世。很可惜地，除此之外并无太多规格细节，但既然 CEO 都自己撂下狠话了，想必这次的超级充电站的充电速度应该会非常令人惊艳吧。
Autoblog 则是指出，其实日内瓦就已经计划为电动公车配备 600kW 的闪充系统了，貌似如果 Tesla 采用类似规格的话，将可让现有超级充电站可能需要一顿饭的时间的补充里程的耗时更进一步缩短，让电动车辆在生活之中更为实用，想必连占用充电站车位的问题也将会因此更能获得舒缓。