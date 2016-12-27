三星这届 CES 的「创意」元素是...

三星旗下的 Creative Lab 在今年 CES 时，曾带来过智能皮带、运动控制器和智能表带这三款产品。其中 WELT 皮带最终在 Kickstarter 上成功募资，顺利的话下个月就会开始出货。那么，在一周后的 CES 2017 上，他们又会带来些什么新的玩意呢？答案是 Tag+ 蓝牙玩具按钮、S-Skin 护肤系统以及 Lumini 美容伴侣。
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Tag+ 是一款能借移动设备为玩具带来拓展属性的配件，它需通过蓝牙连接，让小朋友可以利用单击、长按、晃动、配对等操作来实现阅读玩法、分享作品、寻找玩伴、结合创作等不同的效果。不过，从演示视频中，我们好像没看出对比单纯的应用，专门做这么个按钮的好处到底在哪。或许三星的开发者是觉得，有个实物会让孩子觉得更加直观吧？
另外两件产品则都跟人的外貌有关，其中 S-Skin 是一套结合了微针贴片和手持式分析仪的护肤方案，能根据使用者的肤质状况和周遭环境给出合适的保养建议。而 Lumini 则是通过拍照的方式来分析你的面部状态，在面对粉刺、痘痘等突发问题时，能更快给出应对的办法。
当然啰，这些东西最终会不会真的投产，目前尚且还没有定论。但是按照三星的说法，去年 Creative Lab 参与的所有计划中，已经有五项（包括 WELT）获得了成功呢。