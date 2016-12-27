华硕下一款 Chromebook 好像会是 Flip 的加强版

华硕的 Chrome OS 产品线目前是靠相对平价的 Chromebook Flip 来领衔，其卖点是二合一的变形设计，但除此之外能拿得出手的东西并不能算很多。考虑到这一点，厂方如果要推出更强一点的新品来扩大影响力，也算是顺理成章的事情。而 Newegg 上最近爆出的未发布产品页面（现已被删），多少也印证了这种推测。上图中这台售价 499 美元（约人民币 3,470 元）、型号为 C302CA 的笔记本，看起来就好像是 Flip 的加强版（但不是替代品喔）。它采用了更大的 12.5 吋 1080p 屏幕，而且搭载了 Intel Core m3 处理器，相较之前的瑞芯芯片在性能上无疑强出了不少。除此之外，这款设备也配备了 4GB 内存和 64GB 容量，虽然不至于大道 Chromebook Pixel 或 HP Chromebook 13 的级别，但在目前的市场上也已经是挺出众的产品了。
而在外观上，C302CA 也在 Flip 的全金属设计上做了改进，但随着尺寸变大，份量也来到了 2.7 磅重（约为 1.22kg）。值得一提的是，它也采用了两个 USB Type-C 接口并配有 microSD 读卡机，使用起来应该还是比较方便的。
不过需要注意的是，这说到底还只是 Newegg 给出的信息，官方并未证实，感兴趣的朋友最好还是等一等为妙。当然啰，说是等其实估计也不会太久，毕竟 CES 马上要到了，华硕要发新品的话多半也会选择这个时机吧。