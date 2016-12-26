三星 Gear VR 浏览器新增 WebVR 支持

在 4.20 更新中，Gear VR 的浏览器将可支持把内容投放至虚拟的大屏幕上来观赏，并能提供重新定向的使用方式，让你不论用什么姿势观看，都能彷佛置身在电影院里一样，还将 360 / 180 度与 3D 视频乃至于 3D 音效等带到这个虚拟浏览器中。除此之外，你也可以直接将 360 度的照片设定为背景来使用，并能通过拥有 OTG 功能的文件浏览器的协作，来更简易地在 VR 的世界中找到要浏览的资料，还支持语音控制与虚拟键盘的功能（可惜还不支持中文）。



说到操作，Gear VR 也在浏览器增加了对更多蓝牙设备的支持，甚至可以用 Gear S3 智能表来执行选取、滚动页面、前后页等功能的体感操作。当然，一般的鼠标、游戏摇杆与键盘也是有支持的。想要试试的朋友，可以拿起 Gear VR 开始更新体验啰！