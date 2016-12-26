金立要靠 M2017 来挑战高端商务市场

三星每年都会在国内推出一款以 W + 年份数字为型号的土豪翻盖机，不知金立是不是从这之中得到启发，才有了上面这台名为 M2017 的新产品。以外观来看，在融入了金属、皮革等元素之后，这款设备从头到脚都透露着浓浓的中国特色「商务」气息。正面的 5.7 吋 Quad HD 曲面屏幕，算是设计里刚中带柔的一笔。而指纹辨识功能则被做到了 Home 键中，跟多任务、返回键一起出现在了设备正面下方的位置。
规格方面，M2017 搭载了高通 Snapdragon 653 芯片，同时有 6GB RAM、7,000mAh 超大电池、8MP 自拍相机和 13MP + 12MP 的后置双相机组合。其中主相机支持「超清变焦」功能，另外之前 M 系列主打的安全芯片也被带到了这款新品之上。
至于发售信息，被金立称为「成功的标配」的 M2017，价格的确也相当「成功」。它共分为使用小牛皮的标准版和采用鳄鱼皮、仅接受私人定制的高配版，两者的内建容量分别为 128GB 和 256GB，售价各为 6,999 和 16,999 元。考虑到金立如今在线下中年男性市场中，影响力有日益增高的趋势，这下华为的 Mate 9 Porsche Design，好像要迎来对手了喔？