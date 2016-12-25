Jaybird Freedom 蓝牙运动耳机评测

虽然不是 Engadget 中文版的当家耳机编辑，对耳机没有那么挑剔，小编依然习惯在咖啡店工作的时候可以戴个耳机，听点自己的音乐。然而，最近手机界的发展却看起来相当不妙 -- 随着 Moto 和 iPhone 已经拿掉了 3.5mm 耳机孔，以及 Samsung 似乎打算要跟进，以前的旧耳机只能透过转接头插 Lightning / USB-C（但是手机要充电啊...），或是转用蓝牙无线耳机一途了。
不考虑巨型的耳罩式耳机的话，方便携带蓝牙耳机大致可分成「单耳式的免持听筒」、 「两只耳朵各一个小单元，有各自的无线模组或电池」、「从颈环上拉出两个小耳机」以及「两耳间有一条线连接，共用无线模组和电池」四种型态，其中第一种已经有很长的历史；第二种是近来比较兴起的模式，只是虽然轻便，但电力大多不是很长；第三种则是...要戴出去要一点勇气。最后一种在运动界比较常见，在电力、便携性和音质上比较折衷的选择，所以小编决定先将注意力放在此种蓝牙耳机上，并且向专攻此类耳机的大厂 Jaybird（说是大厂...其实这也是个新兴的类别吧）借了一只最近刚推出的 Freedom，来了解一下是否能趁着手机舍弃 3.5mm 插孔的机会，顺便迈入无线蓝牙耳机的世界？
外观
Jaybird Freedom 最大的特色就是迷你而小巧，其单体仅 6mm 宽，外层的壳竟然是一层一层缩减大小下去的。这让 Jaybird Freedom 在搭配耳塞时可以适应更多的耳型和大小，提供更高的弹性。在包装内就附有三种尺寸的硅胶耳塞和三种尺寸的泡棉耳塞供选择。
在两条线中间、靠近右耳的位置是 Freedom 的线控器，电池也藏在这里面。线控上一面是三颗按键、一个指示灯、和麦克风；背后则是用来接充电夹的接点。
兼任备用电池的充电夹，是 Freedom 一个很有趣的设计。简单来说， Freedom 本身不能直接充电，而是要透过一个长方型的扣具来转接 micro-USB，这个扣具里也有内建一个小电池。所以和许多蓝牙耳机产品号称「充电盒可以提供额外的 XX 小时电力」，但其实放在充电盒中的时候无法使用耳机不同，Freedom 是可以将线控扣上充电夹边充电边继续使用的。然而，也是因为充电必须要透过这个专用扣具，如果万一丢了的话，Freedom 就完全不能充电了。这点要非常小心啊！
小编这只测试的耳机是金色的金属机身和一小块白色塑胶的组合，除此之外，Freedom 还有黑／黑、银／红、银／蓝三种色彩选择。
佩戴
Freedom 不仅是单体小，耳机本体也是极为小巧，除了可以轻易戴到安全帽内之外，这也让 Freedom 有多种不同的可能配戴方式。你可以用「标准」戴法，让耳机线向下垂出，或是将它倒过来，让线从耳上绕过。因为小的关系，Freedom 还蛮没有「存在感」的，甚至有时觉得它好像要掉出来（小编的耳道好像刚好是最小的硅胶会滑出来，但中等的硅胶太大。最后我是戴中等大小的泡棉，但其实不太习惯）。这时候就可以试试看 Freedom 附有三种大小的硅胶耳鳍片，这些鳍片的设计是用来卡在耳壳内圈里，进一步防止耳机在激烈运动中滑出来。
相对于两只耳机的小巧，Freedom 的线控器相当地大不说，而且它的位置还蛮微妙地，不论怎么戴都会不舒服之处。依说明书的指示，你可以用内附的两个小整线器调整线长，让线服贴在颈后，怕掉的话还有一个小夹子让你可以把线夹在领子上。但就算如此，线控器依然非常有「存在感」，无论是从耳朵垂下，还是从耳后绕过，都会感到有一大块东西贴在耳侧。不过话虽如此，这种设计的耳机似乎在中间某处挂一个大线控是必须的，小编自己想像了几种可能的线控位置，好像也都没有更好，只能说这是个使用这种耳机必须面对的课题吧！
当然，如果再扣上一个差不多一样大的充电夹，让它无论重量还是体积都加倍的话... 嗯，还是只能应急时使用啰。
声音、电力、与传送距离
Jaybird Freedom 的音质大约符合这样价位耳机的期待，有着清晰的高音和平顺的中音。然而，或许是因为单体真的很小的关系，在低音的部份 Freedom 的表现力比较不足，似乎被推到背景去了。取决于你喜好的音乐类型，这不一定是不是个问题，但或许这就是超小型耳机的代价吧。
Jaybird Freedom 号称可以提供八小时的电力，实测的话耳机本身的电池大约是四个，而充电夹则是再外加四个。所有的电量显示（包括手机上和语音提示）都是以内建电池的剩余百分比为主，所以当你扣上充电夹时，显示的电力反而是上升的。无法知道充电夹是否满电是个小小的不方便，但反正为 Jaybird Freedom 充电的同时一定会也替充电夹充电，所以影响也不是很大。
Jaybird Freedom 的蓝牙距离在空旷的环境下大约有 15 公尺左右，应该是绝对足够使用了。毕竟它不像蓝牙喇叭一样有放很远使用的可能，大部份的时候都不会离音源太远吧。
操作、功能
Freedom 线控上的三颗按键，平常单按的话是音量大小声和播放／暂停；长按的话则分别是上一首／下一首／电源开关 。Freedom 可以记忆 8 个不同的配对对象，只要出现在它的范围内就可以自动连线，而且更可以同时连接两个装置，例如连着笔电的同时也连着手机，这样有电话进来也不会漏接了。
要更进一步的功能的话，可以下载 Jaybird 提供的 MySound App，主要是内建了一个相当强大的 EQ，可以以五个点来定义频率曲线，并且提供了大量的预设供下载。除了可以针对音乐类型寻找合适的 EQ 设定外，还有一些名人、运动选手的「偏好」可以下载下来呢。
结语
Jaybird Freedom 定价 NT$5.680（HK$1,699），可是一点也不便宜。在这样的价位下，它带来的是合乎价位的音质，小巧的体型，以及尚可的电力表现，甚至充电扣具还能当额外的备用电源来使用，让它可以音乐不中断地拥有两倍的电力。唯一或许美中不足的，就是它的重量和体积都转移到了线控上，让线控变得相对大而笨重，并不容易乔到一个舒适的位置。另外，它无法直接充电，如果充电扣具弄丢就麻烦啰。
对于无线蓝牙耳机，小编依然没有完全被说服。真．无线蓝牙耳机的电力太少，而像 Jaybird Freedom 这样的设计虽然电力足够，但戴起来依然有条线挂在那边。在多了一样东西要记得充电的同时，好像并没能真正发挥出什么「无线」的效果来。而且不论哪一种，忘了充电就没音乐听了，对于小编这样的懒人来说，还是没有直接插上线就有音乐来得方便啊！
如果说耳机的无线化是不可逆转的方向，那在真．无线耳机能解决电力问题前，Jaybird Freedom 还是个不错的解决方案的。只是同样价位，可以买到相当不错的有线耳机了...