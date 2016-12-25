Jaybird Freedom 蓝牙运动耳机评测

佩戴

声音、电力、与传送距离

操作、功能





结语

小编这只测试的耳机是金色的金属机身和一小块白色塑胶的组合，除此之外，Freedom 还有黑／黑、银／红、银／蓝三种色彩选择。Freedom 不仅是单体小，耳机本体也是极为小巧，除了可以轻易戴到安全帽内之外，这也让 Freedom 有多种不同的可能配戴方式。你可以用「标准」戴法，让耳机线向下垂出，或是将它倒过来，让线从耳上绕过。因为小的关系，Freedom 还蛮没有「存在感」的，甚至有时觉得它好像要掉出来（小编的耳道好像刚好是最小的硅胶会滑出来，但中等的硅胶太大。最后我是戴中等大小的泡棉，但其实不太习惯）。这时候就可以试试看 Freedom 附有三种大小的硅胶耳鳍片，这些鳍片的设计是用来卡在耳壳内圈里，进一步防止耳机在激烈运动中滑出来。相对于两只耳机的小巧，Freedom 的线控器相当地大不说，而且它的位置还蛮微妙地，不论怎么戴都会不舒服之处。依说明书的指示，你可以用内附的两个小整线器调整线长，让线服贴在颈后，怕掉的话还有一个小夹子让你可以把线夹在领子上。但就算如此，线控器依然非常有「存在感」，无论是从耳朵垂下，还是从耳后绕过，都会感到有一大块东西贴在耳侧。不过话虽如此，这种设计的耳机似乎在中间某处挂一个大线控是必须的，小编自己想像了几种可能的线控位置，好像也都没有更好，只能说这是个使用这种耳机必须面对的课题吧！当然，如果再扣上一个差不多一样大的充电夹，让它无论重量还是体积都加倍的话... 嗯，还是只能应急时使用啰。Jaybird Freedom 的音质大约符合这样价位耳机的期待，有着清晰的高音和平顺的中音。然而，或许是因为单体真的很小的关系，在低音的部份 Freedom 的表现力比较不足，似乎被推到背景去了。取决于你喜好的音乐类型，这不一定是不是个问题，但或许这就是超小型耳机的代价吧。Jaybird Freedom 号称可以提供八小时的电力，实测的话耳机本身的电池大约是四个，而充电夹则是再外加四个。所有的电量显示（包括手机上和语音提示）都是以内建电池的剩余百分比为主，所以当你扣上充电夹时，显示的电力反而是上升的。无法知道充电夹是否满电是个小小的不方便，但反正为 Jaybird Freedom 充电的同时一定会也替充电夹充电，所以影响也不是很大。Jaybird Freedom 的蓝牙距离在空旷的环境下大约有 15 公尺左右，应该是绝对足够使用了。毕竟它不像蓝牙喇叭一样有放很远使用的可能，大部份的时候都不会离音源太远吧。Freedom 线控上的三颗按键，平常单按的话是音量大小声和播放／暂停；长按的话则分别是上一首／下一首／电源开关 。Freedom 可以记忆 8 个不同的配对对象，只要出现在它的范围内就可以自动连线，而且更可以同时连接两个装置，例如连着笔电的同时也连着手机，这样有电话进来也不会漏接了。要更进一步的功能的话，可以下载 Jaybird 提供的 MySound App，主要是内建了一个相当强大的 EQ，可以以五个点来定义频率曲线，并且提供了大量的预设供下载。除了可以针对音乐类型寻找合适的 EQ 设定外，还有一些名人、运动选手的「偏好」可以下载下来呢。Jaybird Freedom 定价 NT$5.680（HK$1,699），可是一点也不便宜。在这样的价位下，它带来的是合乎价位的音质，小巧的体型，以及尚可的电力表现，甚至充电扣具还能当额外的备用电源来使用，让它可以音乐不中断地拥有两倍的电力。唯一或许美中不足的，就是它的重量和体积都转移到了线控上，让线控变得相对大而笨重，并不容易乔到一个舒适的位置。另外，它无法直接充电，如果充电扣具弄丢就麻烦啰。对于无线蓝牙耳机，小编依然没有完全被说服。真．无线蓝牙耳机的电力太少，而像 Jaybird Freedom 这样的设计虽然电力足够，但戴起来依然有条线挂在那边。在多了一样东西要记得充电的同时，好像并没能真正发挥出什么「无线」的效果来。而且不论哪一种，忘了充电就没音乐听了，对于小编这样的懒人来说，还是没有直接插上线就有音乐来得方便啊！如果说耳机的无线化是不可逆转的方向，那在真．无线耳机能解决电力问题前，Jaybird Freedom 还是个不错的解决方案的。只是同样价位，可以买到相当不错的有线耳机了...