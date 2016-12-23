ASU 研发出一款可伸展和折叠的电池

美国亚利桑那州立大学（ASU）的一个研究团队宣布已研发出一款可简单折叠和有限伸展的电池。该团队指出这款电池的灵感是源自日本剪纸艺术（剪纸是否来自日本值得商榷），它的体积在拉伸之后最多可比原本大...