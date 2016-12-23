Uber 发言人也向我们确认了他们的定制化 Volvo XC90 SUV 已经送往亚利桑那州，并在州长 Doug Ducey 的协助下，于数周内开始进行测试。除了州长的支持外，VentureBeat 更指亚利桑那州正筹组包括政治、交通、公共安全等范畴的专家委员会来为自驾车立例。有趣的是，亚利桑那州交通部门却似乎对 Uber 要到他们家进行路试的事，全不知情呢...
因为 Uber 在旧金山进行的自驾车试验引起不少风波，再加上加州汽车牌照部门已经吊销了他们当地的汽车牌照，这家
超惹火的 共乘公司只好选择移师亚利桑那州继续进行自驾车的路试。这消息是由 San Jose Mercury News 的记者 Marisa Kendall 于 Twitter 上透露的，并指 Uber 在数周后就会重新开始试验。
Uber 发言人也向我们确认了他们的定制化 Volvo XC90 SUV 已经送往亚利桑那州，并在州长 Doug Ducey 的协助下，于数周内开始进行测试。除了州长的支持外，VentureBeat 更指亚利桑那州正筹组包括政治、交通、公共安全等范畴的专家委员会来为自驾车立例。有趣的是，亚利桑那州交通部门却似乎对 Uber 要到他们家进行路试的事，全不知情呢...
Uber 发言人也向我们确认了他们的定制化 Volvo XC90 SUV 已经送往亚利桑那州，并在州长 Doug Ducey 的协助下，于数周内开始进行测试。除了州长的支持外，VentureBeat 更指亚利桑那州正筹组包括政治、交通、公共安全等范畴的专家委员会来为自驾车立例。有趣的是，亚利桑那州交通部门却似乎对 Uber 要到他们家进行路试的事，全不知情呢...