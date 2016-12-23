Faraday Future 搞不好明年二月就要歇业了

在传出内华达工厂建设受阻的负面新闻后，最近又有不少报道提到了 Faraday Future 令人担忧的财务状况。按照 Buzzfeed News、Jalopnik、The Verge 的说法，情况可能比许多人预想的还要糟糕。FF 目前的资金非常紧张，而且还面临着大量未付帐单以及来自合作方、租地拥有者的诉讼压力。他们欠下的款项可能已经有数亿美元，如果下月 CES 上的实车发布没法招来更多投资的话，说不定最快在二月就要歇业关门了。
说到即将揭晓的实车，虽然 Buzzfeed News 的线人声称届时会出现总共五款原型车，但更多人认为，Faraday Future 能不能连拿出一辆「装配完善、能正常行驶的量产车」都是个问题。至于他们现阶段最大的金主乐视，资金短缺早已不是新闻。在 FF 和乐视都在开发电动车的前提下，两家公司间微妙的平衡关系稍有不慎便会被打破。而且值得一提的是，Jalopnik 在自己的文章中指出，乐视在打造首款电动车 LeSee 的过程中，直接从 FF 抽调人手去做了无偿的设计。一位前员工在向 The Verge 描述 FF 跟贾跃亭（乐视老板）的关系时，甚至用「卖身契」这样的词语来形容。
更关键的是，Faraday Future 的知识产权似乎并不归其所有，它们都被计在开设于开曼群岛的公司 FF Cayman Global 名下，而这对吸引投资来说并不是什么好事。但不管怎么说，目前最重要的还是 CES 上展出的新车到底能不能令人信服，能否化险为夷，再过几天就会有答案了。