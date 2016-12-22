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在政府插手后，Uber 终止自驾车在旧金山的测试

美国汽车部门直接注销了他们的车牌。

Eric Chan
3 小时前
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看来 Uber 在旧金山的自驾车测试要告一段落了，因为当地的汽车部门把他们的车辆牌照都注销了。事源上周起，Uber 向州政府和当地政府表示他们并不需要额外的许可来为自驾车进行路试，因为 Uber 的自驾车随时都有人类坐在驾驶座上，所以和其他随处可见的驾驶协助技术没什么分别。当局不单不同意，而且即时采取严厉措施。Uber 指他们正计划重新部署车辆到可以接受他们测试的地方，望有关单位能制定适合 Uber 的规则。