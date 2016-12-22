谷歌自驾车撞上公车，再也不能自称保持完美纪录

谷歌的自动驾驶车虽然过去也有出过车祸，但目前为止每次都是遭殃的一方，因此一直都能对外宣自己有绝对的安全纪录，不过这纪录现在被打破了。在一份向加州监理所提交的报告中，谷歌确认了有一台 Lexus RX...