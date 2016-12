赶在圣诞假期前,《 Pokémon Go 》正式将承诺过的 Apple Watch 支持给带到了你的手腕上,让你可以尽量不用把手机掏出口袋就能完成许多游戏中的功能 -- 看来看到 Mario 惊人的下载量 ,Niantic 显然也要来急起直追一下了!如同之前发布会所提到的,《Pokémon Go》在穿戴设备上将可支持周遭宝可梦、补给站、孵蛋与徽章的通知等。虽说无法直接在手表上面抓宝,不过用来搜集 PokéStops 的点以及领取奖赏倒是完全没问题。让大家更有健身动力的孵蛋功能,这次则是在 Apple Watch 上看起来更有运动风了一点,除了基本的里程数外,还会在表面上显示消耗的卡路里,让你知道目前为止的瘦身进度。相信这些在智能手表上新增的功能,应该会对不太想另外购买 Pokémon Go Plus 的朋友有一定的吸引力。想试试的朋友可以开启 App Store 更新并且启动你的 Apple Watch 试试啰。