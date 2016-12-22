日本废止「文殊」快滋生反应炉原型机

做为日本第一座商用的快滋生反应炉原型机，位于福井县的「文殊」发电机组原本被寄与厚望，认为是日本发电的未来，然而最后总共仅运转 250 天就以废弃收场了。自然界中的铀以无法进行核反应的铀 238 占绝大多数，可以做为燃料的铀 235 只占极少的部份，因此要将铀 235 和铀 238 分离，提取足够反应的燃料，是一件非常昂贵且麻烦的事。「快中子滋生反应炉」利用了铀 238 在吸收一个中子后会变成钸 239 这点，在燃料中混入本来无法反应的铀 238，让核反应炉一边发电还可以一边产生更多的燃料（钸 239 也可以核分裂产生能量），解决日本的燃料困境。



不过快滋生反应炉在技术上还是有难点，例如它的热传导靠的是熔化的钠 -- 文殊反应炉当年 1994 年开始运转还不到一年就发生了高温液态钠外泄的事件，虽然不是辐射意外，但反应炉在修复、调查和政府迟迟不下决策间，足足花了 15 年才在 2010 年重新启动。没想到这次才刚开机，就又发生重物坠落的意外而停机调查，随后就碰到 2011 年的东日本大震灾，然后就拖到现在了。日本政府已经在文殊上投入了一兆日元的成本，如今在花 5,400 亿日元重启，和花 3,750 亿日元将它关闭间，政府只能选择了后者，预计 2022 年将燃料取出，2047 年才能将整个发电厂拆除完毕。



有趣的是，福井县长是反对发电厂关厂的，因为这会让当地损失工作机会与收入，同时他对核电厂能否安全除役，也是存疑。日本自身的核能政策也依然不明，在 2011 年震灾后反对核电的人数大幅增加，但作为一个没什么资源的岛国，日本也是不愿意过度仰赖能源进口的。