Android Wear 2.0 预计将在一对新智能手表上登场

如果不看运动手环的话，单纯智能表最近看起来好像不太妙，或许是到了该来点新东西活络市场的时候了。我们先前已经知道 Android Wear 2.0 将在 2017 年初登场，现在 Android Wear 产品经理 Jeff Chang 则是进一步确认了到时候首批搭载的会是两个全新的「旗舰级」智能表产品，但有些意外的，不是 Google 自家所打造，而是由合作厂推出的产品。简单来说，就是它们是走 Nexus 模式，而非 Pixel 模式啦。
从一方面来说，这个发展似乎与 Google 近来的倾向相违背 -- Google 最近的一波 Pixel 手机是自已内部开发的产品，目前看起来市场反应也是相当好，除了各方的评价高之外，销量也是一直供不应求。所以我们会很自然地就认为手表也应该采用相同的模式才对，何况关于 Google 在开发手表的传闻也一直甚嚣尘上。
然而从另一方面说，在现在这个时间点踏入智能手表对 Google 来说的风险并不小，因为如果连 Google 原厂都做不出一个能让大家趋之若鹜的产品的话，很可能会连带着让消费者对整个类别失去信心，对于推广 Android Wear 平台反而不利。Google 倒不见得就真的没有 Pixel 手表在准备中，但或许现阶段将聚光灯先打在合作伙伴上更符合 Google 推广 Android Wear 2.0 的目标吧。
Chang 倒是有个好消息分享给我们：这两只表预计在 2017 年初随着 Android Wear 2.0 登场的同时，就会搭载了 Android Pay 的功能，不仅让所有的 Android 用户都能通过它移动付款，连 iOS 的用户都可以使用。这对于 Google 增加 Android Wear 的实用价值来说有非常重大的意义，毕竟苹果或三星的付款服务都锁在自己的圈子里，要同品牌的表才能使用，应该已经有不少人期待 Android Pay 在手表上的开通了吧？