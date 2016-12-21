在 Uber 的自驾车被发现在旧金山进行路试时闯红灯和不懂回避行人的报道出来后，原来更离谱的还在后面... Uber 在回应 The Guardian 的查询时，承认他们的自驾车并未能合乎规定地辨认出自行车道，但重申已经在修复有关问题。可是旧金山的自行车联盟执行董事 Brian Weidenmeier 却指 Uber 的自驾车不单单是在右转时会跨道而行，更试过两次在自行车道上进行危险转弯。
虽然测试车上因为法规而有人类驾驶员监控，但 Uber 很明确地表示以上问题都源自于软件，并非人为错误。不过 The Guardian 也得到了一段视频，指 Uber 的测试车曾在有人驾驶的情况下闯红灯。而且更有称 Uber 曾经在没获准许下，于旧金山进行自动驾驶测试，而车上是没有人类控制员的。
Weidenmeter 指他已经在获邀试乘之后，已经马上回报问题给 Uber 的工程团队，但他们却在未有待到问题完成修复，就在两天之后扩展测试范围。现在 Uber 提出的解决方案就是在工程师解决软件之前，每当自驾车要在自行车道右转时就改由人手操作。只是单单就以上的指控来看，不管有没有人在车上，Uber 的自驾车都非常危险呢...