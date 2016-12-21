观点：马克 · 扎克伯格的 AI 探险，也许不仅是属于他个人的挑战而已

2016 年初时，Mark Zuckerberg 就提到了自己正在亲手打造属于自己的 AI 助理，希望自己能像钢铁侠那样可以拥有属于自己的 Jarvis 助理。到了年尾，这位勤学不倦的脸书 CEO 还真的自己亲力亲为写出了一套基本符合自己使用情境的 AI 助理（虽然中间有因为老婆对于 Jarvis 只听自己的指令而作出重大修正 XD），并且开心地写了一篇长文跟世界分享自己探索 AI 世界的喜悦。
虽说单从视频与现阶段 Jarvis 的功能看来，他自己也承认这套系统的确还有许多需要改进之处，在几个视频之中更是幽默了自己一下。不过实际上小扎在其充满学习乐趣的分享之中，很直接地向世人灌注了他对未来的想像，并且通过实作让大家知道，即便是一人之力，也能通过各种资源将未来的世界带至自己的身边，将梦想化为理想。
如果 Zuckerberg 自己「个人」都可以让 Jarvis 达成如此的完成度了，那么一旦他把角色转换为万人之上的 Facebook CEO，利用手边所拥有的全球顶尖的工程师之力与社交网站所取得的深度学习资源，要说哪天 Jarvis 真的跟复仇者联盟的故事发展一样进化成为真正的超人幻视，似乎也不见得是痴人说梦的事情。
好了，一步一步来，咱们先通过这一年小扎对于 AI 的奇幻探险为基础，来想像一下到底这样的概念到了 Facebook 的手上会带来什么样的面貌吧 -- 别的不说，既然脸书的 Jarvis 都找来了摩根 · 弗里曼当语音（超适合！），那么假若有一天「它」真的化身为人，至少可以妆不要像复仇者联盟里面那样浓吗，拜托。
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从解决身边的问题开始
Mark Zuckerberg 一手打造的 Jarvis 所能做的事情，基本上就只是解决他生活事项为主而已 -- 这里虽然是说「而已」，但有粗浅研究过所谓 IoT 产品的朋友，应该都知道单是要能让各厂不同协定的设备之间沟通协作，就已经是件超麻烦的事情了。更何况 Zuckerberg 的目标是要通过智能设备的语音监听自然语言，还要能连动监控设备的视觉辨识等。
这中间的概念其实就已经超越了现阶段 Google Assistant（Google Home）、Apple Siri，对于智能家居的概念了。甚至单是播放音乐这样的语音指令，他都希望 AI 助理能依据场合、个人喜好甚至是指定的曲风来播放音乐清单，也希望 Jarvis 除了学习喜好以及自然语法以外，亦能简单地通过语音辨识来针对不同的人采用不同的喜好模式。
Zuckerberg 利用了许多技术来与专属自己居家的 Jarvis 服务器沟通，这其中当然也包括 Facebook 自己的 Messenger Bot 机器人，可以直接通过文字聊天来下指令并接收 AI 的相关信息。他甚至还做出了一个可以随时接受命令的 iOS 语音 app，并且将包括监视相机等的硬件设置在家中的各个位置以作为触发智慧功能的「界面」。
就如同电脑一样，在输入界面那端有着不断自动学习的 AI 帮忙，其后端所连接的各项服务与硬件如：温度控制器、灯光、音响等，只要确立了彼此沟通的规格让「物联网」，那么一切就会像将 USB 插上电脑一样，可以无痛地通过 Jarvis 马上加入自己的生活。
https://www.facebook.com/zuck/videos/10103351034741311/
Facebook 视频需翻墙
让「复杂生硬」变「简单易懂」
以上说得好像很简单，不过这中间牵扯到的技术真的不少（单就图上面就包括自然语言处理、语言辨识、脸部辨识这些复杂的技术了），所以做起来的确并不轻松，但从 Zuckerberg 所放上 Facebook 的视频看来，这个 AI 助理的确实现了年初时其所订下的目标。包括通过语音控制音乐、灯光、门锁、烤面包机、娱乐小狗、丢（射）衣服给他，也能通过视频镜头辨识门口的人决定是否要使其进入，亦能监视自己的孩子是否跑出了视线范围。
Zuckerberg 通过自己的亲和力与小小的幽默，让世人更为了解现阶段科技大致上所能达到的智能家庭与人工智能的境界及待改进之处。他很快地通过一年来的探索与学习，确实地掌握到了未来这方面发展的突破点为何。也许某些人会解读为小扎是个聪明绝顶的神人，但他自己在文中提过，虽然他没停止过写程序的习惯，但其实已经很少花费时间在内部的工作上，而关于创造 Jarvis 的这个个人目标，其实更大的意义是在于「探索人工智能的现况」。
就小编个人认为，这位 CEO 是希望借由亲力亲为让员工知道几件事情，包括 Facebook 针对 AI 的发展方向，其实就是让复杂生硬的事情变成简单易懂，只需讲句话或秀出你的脸就能完成工作 -- 这不就是贴心的助理所该做的工作吗？
而通过一己之力花了短暂时间就完成现阶段的状态，更是让团队知道这并非来自高层凭空想像的概念，而是很可能实现的未来。对于大众如我们而言，除了知道 Facebook 应该是很有能力做出这样的产品外，Zuckerberg 更进一步地让我们觉得，也许自己真的需要一个好用的 AI 助理「就像小扎为自己所打造的那个一样」。
当然，小编自己也很想要，不过我们还是冷静一下看看 Facebook 的可能方向，会怎么进入我们的生活吧 -- 别说虚拟的世界与现实无关，其实文明世界早已与网络社交无法分割了吧？至少，对于大多数人应该是这样的。
有舍有得：想要超赞的人工智能你需要舍弃什么？
生活在现实的社会之中，我们必须投身参与与人的各种互动才能使其正常运作。从现在的社交服务来看，许多人已经将属于自己生活的一部份奉献给了这个「社交」，因此像是脸书这样的公司将可通过来自社交的资源，如人气（流量）来获得广告收入进而生存。通过这种模式获得越来越茁壮的脸书，也懂得投注更多资源来发展技术以达成更精准的分析成果让这个社交可以续存。
别的不说，当初 Facebook 通过收购 Oculus 一举站在了全球 VR 科技的前端，当时预估他们的策略，就是希望能抢先踏进虚拟实境的社交取得先机。配合近期与大厂的深度合作与自己在打造 VR 社交的阶段成果，看得出来这的确是他们的发展方向之一。不过笔者倒是在看到了脸书为 360 度视频加入了「热图（Heatmap）」的功能后（下图），更是察觉到了该公司对于社交的各种应用的深度思考与研究资源投入，其实是远远超过自己预期的。
脸书早已有各种的使用者行为分析工具，包括点击率、触及率等等，而这些资料其实一些服务如 YouTube、Google Analytics、Alexa 等都有在做了。但到了 VR 虚拟实境的世代，脸书其实早就已经在探寻了各种可能，甚至已经将其产品化。通过 Heatmap，脸书可以更掌握使用者真正关注的视觉焦点在哪 -- 能干嘛笔者也就不用特别提出了。所以，很早地支持 360 度视频其实不仅让这类硬件的产业往前推进，Facebook 更是进一步地想到了运用其来更深入了解人类的视觉，不只是通过点击图片、看视频的时间来估计而已了。
类似的作法，我们其实也在 Facebook 的主服务中看过很多，由前述的观点看来，他们针对智能手机所推出的 Facebook Home 启动器，也许某方面而言也是他们将触角伸进手机系统的尝试之一。而来到了拥有人工智能的 Jarvis 这边，这些触角都将会通过物联网更深入你的现实生活。包括视觉、语言上的信息搜集，乃至于生活模式的学习等，都有可能成为该公司可以利用的资源。
AI 要懂你了解你，才能给你最佳的服务，但也同时令人感到畏惧
虽然好像更深入了你的生活听起来很恐怖，不过回过头来查看自己或脸书好友。相信只要是稍微有在使用脸书等社交服务的人，都少不了要打个卡、传个团体照或自拍照，人生有了些什么成就也懂的循着脸书的功能来加入「生活要事」。甚至，每年的这一天或者与某位朋友结识的纪念日、去过的世界地图，脸书也都会自动整理到了你手指所滑着的屏幕中 -- 以上是否猛然一想才发现好像自己给予这个服务的信息有点出乎意料的多啊？不过相对来讲，你也享受到了很多，不是吗？
Zuckerberg 通过他怎么一手完成了 Jarvis 的文章，让我们知道原来这样的人工智能未来其实一点也不遥远。更用自己与妻子小孩宠物还有跟朋友之间的互动视频，希望让大家能早早地接受这样的科技所可能带来的改变与需要付出的代价。笔者认为，这位 CEO 神的不是他所拥有程序语言技术，而是他早已看到了属于全人类的社交网络未来，并且希望让我们更早开始适应它。
或许，哪天 AI 人工智能真的像复仇者联盟的幻视或者是 Steven Spielberg 所导演的同名电影一样，化成人类或超人类的姿态来到我们的眼前。但挡在这样创新前的重大挑战，很可能并不是需要达成什么外星科技，而是人类面对比自己更聪明甚至还更了解自己的「智慧」的种种的抗拒吧。这也将是未来各个希望通过人工智慧改变或影响人类生活的人或企业所需要面临的重要课题。总归一句话，如果产品服务够好用，相信大家总有一天也就会欣然接受它了吧？就跟脸书手上这些没被搞砸的那些功能一样。