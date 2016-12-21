观点：马克 · 扎克伯格的 AI 探险，也许不仅是属于他个人的挑战而已





从解决身边的问题开始



Mark Zuckerberg 一手打造的 Jarvis 所能做的事情，基本上就只是解决他生活事项为主而已 -- 这里虽然是说「而已」，但有粗浅研究过所谓 IoT 产品的朋友，应该都知道单是要能让各厂不同协定的设备之间沟通协作，就已经是件超麻烦的事情了。更何况 Zuckerberg 的目标是要通过智能设备的语音监听自然语言，还要能连动监控设备的视觉辨识等。



这中间的概念其实就已经超越了现阶段 Google Assistant（Google Home）、Apple Siri，对于智能家居的概念了。甚至单是播放音乐这样的语音指令，他都希望 AI 助理能依据场合、个人喜好甚至是指定的曲风来播放音乐清单，也希望 Jarvis 除了学习喜好以及自然语法以外，亦能简单地通过语音辨识来针对不同的人采用不同的喜好模式。



Zuckerberg 利用了许多技术来与专属自己居家的 Jarvis 服务器沟通，这其中当然也包括 Facebook 自己的 Messenger Bot 机器人，可以直接通过文字聊天来下指令并接收 AI 的相关信息。他甚至还做出了一个可以随时接受命令的 iOS 语音 app，并且将包括监视相机等的硬件设置在家中的各个位置以作为触发智慧功能的「界面」。



就如同电脑一样，在输入界面那端有着不断自动学习的 AI 帮忙，其后端所连接的各项服务与硬件如：温度控制器、灯光、音响等，只要确立了彼此沟通的规格让「物联网」，那么一切就会像将 USB 插上电脑一样，可以无痛地通过 Jarvis 马上加入自己的生活。







https://www.facebook.com/zuck/videos/10103351034741311/

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