谷歌被员工控告保密政策「违法」

The Information 报道指谷歌被其员工起诉，内容为该公司的内部保密政策违反加州的劳工法例。其中一个叫人沮丧的控诉是指谷歌鼓励员工彼此监视，举报有谁向新闻媒体泄密。另外，谷歌也警告员工，包括律师也不要向外告密该公司潜在的犯罪行为。更甚的是，谷歌禁止员工以于硅谷科技公司工作为小说背景写作。
据悉提诉的员工为 John Doe（你可以理解为张三），他指谷歌定下如此严格的规定是因为害怕消息会外泄至传媒耳中，而这些规定也导致了不少员工被辞退，而当中更不乏被冤枉的员工。而谷歌所谓「保密资料」的定义，却是「所有谷歌里的东西」，而且不得向「传媒、投资界人士、伴侣，或任何无关谷歌的人士」透露。在诉讼中，甚至直指谷歌员工基本上不得在任何地方谈论有关谷歌的任何东西。
根据当地劳工法例，员工应该有权、无后顾之忧地讨论公司里的工作环境和其潜在的犯罪行为，而原告人更认为谷歌应该要让员工能在特定情况下能向外界谈论公司。现时这宗诉讼是以加州的 PAGA 提诉 ，于旧金山的加州高级法院审理。如果胜诉的话，谷歌就需要被罚最高 38 亿美元，向 12 宗违例个案、共 65,000 名员工各赔偿 14,600 美元。
诉讼形容谷歌以「不要为恶」为座右铭，但他们违法的保密协议和政策却未能做到。