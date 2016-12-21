Touch Bar 好用否？把你的 Mac 接上 iPad 就能体验

图、iDevice 也能变身拥有 Touch Bar 支持的第二屏幕。

只要使用最新版的 Duet app 配合 Mac Sierra 10.12.2 系统，使用者即可在桌面版的菜单中找到启用 Touch Bar 的功能支持。然后就可以在 iDevice 的屏幕下缘看到黑色的功能条啦！除了不支持 Touch Bar 最右侧的指纹解锁以外，这个功能基本上就与 MBP 上的感觉相当一致，最左侧可以直接当作 ESC 使用，也能用 iPad 来调整笔记本的屏幕亮度、声音、键盘亮度等系统功能，亦能叫出 Mission Control 与 Siri 等 Mac 系统的相关功能。小编尝试将 12 吋的 MacBook 通过 USB-C 连接 Lightning to USB 来使用这个功能（上图），拿来浏览网页与 iMovie 剪辑其实都可以看到系统的连动，使用起来还算满直观又有意思。某种程度来讲，这样的支持一些评测中提到操作时必须低头看键盘的问题获得解决（讲起来，好像直接提供触控屏幕比较实在些？）。Duet app 其实本身是需要付费才可使用的，不过最近他们趁势推出了半价优惠，所以有需要的朋友可以考虑看看啊。