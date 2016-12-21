Touch Bar 好用否？把你的 Mac 接上 iPad 就能体验

虽然现在很多门市已经有新款 MacBook Pro 的展示了，但在现场体验却觉得始终无法确认，这部笔记本最主打的 Touch Bar 触控条到底对于自己有多大的帮助？有间厂商找到了方法，让你将可以直接通过手边的 iDevice 的触控屏幕来直接使用这个全新的功能。如果你常逛 App Store 的生产力工具的话，应该不会对 Duet 这个应用程序感到陌生。
它原本主打的是可以直接通过苹果认证的连接线让你手上的 iPad 与 iPhone 变身成为 Mac 电脑的外接「触控」屏幕，而这次他们推出了一个新的功能，将可让 Duet app 外接屏幕的下缘叫出目前仅在高端款 MBP 上提供的 Touch Bar 功能。
图、iDevice 也能变身拥有 Touch Bar 支持的第二屏幕。
只要使用最新版的 Duet app 配合 Mac Sierra 10.12.2 系统，使用者即可在桌面版的菜单中找到启用 Touch Bar 的功能支持。然后就可以在 iDevice 的屏幕下缘看到黑色的功能条啦！除了不支持 Touch Bar 最右侧的指纹解锁以外，这个功能基本上就与 MBP 上的感觉相当一致，最左侧可以直接当作 ESC 使用，也能用 iPad 来调整笔记本的屏幕亮度、声音、键盘亮度等系统功能，亦能叫出 Mission Control 与 Siri 等 Mac 系统的相关功能。
小编尝试将 12 吋的 MacBook 通过 USB-C 连接 Lightning to USB 来使用这个功能（上图），拿来浏览网页与 iMovie 剪辑其实都可以看到系统的连动，使用起来还算满直观又有意思。某种程度来讲，这样的支持一些评测中提到操作时必须低头看键盘的问题获得解决（讲起来，好像直接提供触控屏幕比较实在些？）。Duet app 其实本身是需要付费才可使用的，不过最近他们趁势推出了半价优惠，所以有需要的朋友可以考虑看看啊。