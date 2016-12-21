华硕 Zenbo 真的要在台湾开卖了，定价 NT$19,900 起





除此之外，Zenbo 还可以网络语音预约叫车、线上预约到府的家事清洁、线上购物、预约挂号、上传慢性病处方签后宅配到府。这些服务自然每个背后都有一个合作的服务商与 App。Zenbo 也可以和华硕自家的产品 ZenWatch 3 连动，如果手表感应到跌倒的时候，可以直接拨打给紧急联系人，联系人就可以通过视频远端遥控 Zenbo 前往确认状况。







在与小朋友互动的部份，华硕与台湾书商合作，推出专供 Zenbo 使用的童书，除了影音之外，还可以配合 Zenbo 的动作，提供不一样的阅读体验。华硕同时也与日商倍乐合作，推出巧虎专用 App、Zenbo 自已的动作也有专门的 App 可以编程呢。







Zenbo 一共有两个版本发售，「标准版」搭载 32GB 存储空间、19 本互动故事、和巧虎一个月订阅，定价 19,900 新台币（约人民币 4,320 元）；「豪华超值版」搭载 128GB 存储空间、19 本互动故事、巧虎两个月订阅、和专属充电座（所以普通版是怎么充电的？），定价 24,900 新台币（约人民币 5,400 元）。不过据说数量极为有限，不知道要多久之后才会在别的市场推出呢。