2016 年是 Facebook 的「视频年」，他们先后推出了多个有关视频的工具，包括直播、360 度视频播放，甚至是其直播，但看来明年的主题将会多加入「广播」的元素呢。今天起，BBC World Service、清谈节目 Leading Britain's Conversation (LBC)、出版商 Harper Collins 和作家 Adam Grant 及 Britt Bennett，这五个 Facebook 专页将会率先使用 Live Audio 功能进行广播内容，为明年的正式推出来作示范。
这重点同样是「即时」的广播功能，据 Facebook 的介绍指，是为了让处于不良互联网连接的使用者，能在有限的网络资源之下也能收听，甚至进行直播节目。Live Audio 会被定位半专业用途，像是故事分享和访问活动时，就能以此工具来传播这些以声音为主的内容。
有趣的是，因为操作系统的不同，Android 使用者可以在 Facebook 收听 Live Audio 时，把 app 放在后台继续播放，但 iOS 却需要留在 app 里面才能保持播放。有兴趣当 Facebook 播音员的朋友，不妨在明年的正式推出之前，先收听以上五个具经验的用户如何运作这新工具吧。