苹果据报已放缓 Mac 产品的开发

其实好像不用说，这也蛮明显的 -- 今年一整年 Mac 产品线只更新了一个产品，而且就这一个产品还充满了争议性。看起来苹果已不再重视 Mac 产品的开发，而 Bloomberg 的 Mark Gurman 从匿名消息来源处得到的说法，似乎也证实了这一点。不仅 Jony Ive 的设计团队不把 Mac 放在首位，在苹果内部也未给与硬件或软件开发上的支持，再加上技术挑战及重要团队成员的离职，种种因素都让 Mac 系列产品难现风采。
最明显的例子，或许就来自于新 MacBook Pro 的电池。原本苹果工程师想采用和 12 吋 MacBook 相同的「阶梯式」电池，来确保新笔记本的电量。但在最后时刻电池无法通过一个关键的测试，所以苹果只好临时换回旧式的标准电池，这不仅对开发造成了大混乱，而且苹果还不得不从其他部门调派工程师，才能在最后时刻把产品推出去。而且即便如此，新的 MacBook Pro 的电量不如对手、也不符合它的价位是几乎所有评测都有的结论，苹果甚至推出一个软件更新，将所有 Mac 笔记本的剩余电量估计给拿掉了（苹果宣称 MacBook Pro 的电力符合预期，只是 OS 的估算有出入）。如果说 MacBook Pro 是在很紧张的更新时程下出这些问题也就算了，但事实上 MacBook Pro 已经开发很久很久了，阶梯式电池也算不上新鲜，除非内部真的很不重视，不然怎么会在最后一刻才出这种问题？
说到 macOS，Gurman 的报道也指出现在不再有一个专门的团队开发 Mac 软件，而且被和 iOS 的团队整合在一块。从 iOS 和 macOS 近来连动愈来愈密切的角度来说，这其实是个蛮合理的决定，但也意味着做为金鸡母的 iOS 会夺去大量的资源，让 macOS 这边难以出现创新的大改变。而在外观设计这边，Jony Ive 的设计团队也变得很少造访 Mac 部门，导致原本预期要增加一个 USB-C 口和 Touch ID 的 12 吋 MacBook，在上一次更新中最后只多了玫瑰金这个色彩选择、和稍微快点的处理器而已。
当然，苹果坚称一切正常，同时（依 CEO Tim Cook 所言）还有「更多好产品在我们的路线图上，没人需要担心」。再加上某些程度上，苹果的更新时程确实可以说是被 Intel CPU 时程给拖慢到，也或许是因为这样，才出现产品青黄不接的情形。但 Mark Gurman 的「匿名消息」所传达出来的苹果内部情形，看起来依然是不容乐观啊...