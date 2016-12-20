CERN 首度成功观测反物质的频谱

反物质因为只要一和物质接触就会相互湮灭，释放大量的能量，所以光是要制备就已经困难重重，更不要说对它的物理特性做深入的研究了。经过了数十年的研究，科学家才终于辛辛苦苦地从制造反电子（带正电的电子，又称正子）、反质子（带负电的质子）开始、慢慢能将两者组合成反氢，但是正子和反质子都带有电荷，所以相对容易储存，然而一旦合成了电中性的反氢之后，很快反氢就会跑不见了，所以一直以来都没办法对反物质做进一步的量测。



这次 CERN 的 ALPHA 团队制造了一个极强力的「磁场陷阱」，利用反氢极微弱的磁性，终于将足够量的反氢限制在一处（一次制造 25,000 颗反氢原子，大约可以抓住 14 颗），足够科学家们快速闪过镭射光，测量反氢的频谱。这是一个非常重要测试，因为照标准模型预测，反物质应该和正常物质拥有相同的频谱，而反氢是我们能取得的第一个能量测频谱的反物质。不知道该说是好事还是坏事，最终的结果证实了反物质确实和正常物质的频谱一致，进一步强化了标准模型的正确性。但以科学的角度来说，有出乎意料之外的结果才是让科学进步的动力吧？



照目前已经的物理学原理来预测，宇宙诞生时，产生的「物质」和「反物质」的量应该完全一致，但基于一些我们不理解的原因，最后「物质」却在数量上占了些微的上风（大约每十亿个粒子多一颗），在全部相互湮灭后留存了下来，成为今天宇宙中的一切。这现象称为「重子不对称性」，是物理学界一个暂时无解的大谜团 -- 科学家原先期待能由反物质本身与物质的某种物理特性上的不对称，来解释为什么会是物质留下来，但今天的实验指向两者确实除了电荷相反外，其他特性都相同，让这个方向碰了壁。所以为什么你我存在，目前依然是个无解的谜喔。