最新消息
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闹市中的耳机医生 — 香港小修小宝工作室游记
给予损坏耳机一次重生的机会啊。
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想尝试 Oculus 的 Room-Scale VR？USB 频宽会是个问题
霸气把追踪感测器点到满，也要懂得好好分配 USB 频宽。
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NVIDIA 为旧款 Shield TV 加入的 4K HDR 游戏串流支持正式降临
省下一笔换机费用了。
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类 Nexus 款智能表 LG Watch Style 爆料照浮上水面
爆料大神带来的新春惊喜。
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Windows 10 终于要能显示 App 的下载进度了
「Blue Light」模式也改名为「Night Light」了。
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Facebook 现在也会评估视频的观看完成度了
脸书大神希望鼓励大家做出更长、用户看更久的视频（才好塞广告）。
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诺基亚也有语音助理了，但一般人不太需要
Nokia 的 MIKA 语音助理，将可协助解决工程问题。
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Square Enix 将为漫威制作《复仇者联盟》游戏
有点意外又不太意外的「联盟」。
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Alphabet 的科研项目收入增加，但仍未达收支平衡
硬件产品的销售却稳步上扬。
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《守望先锋》已有超过 2,500 万玩家
不到半年时间又增加了 1,000 万人。
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微软的云端和 Office 业务向好，抵消了 PC 市场的负面影响
LinkedIn 加入后的首份成绩单。
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LG G6 可能优先搭载 Google Assistant 助理而非 Alexa
Alexa 支持看来是还没准备好啊。
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三星 Galaxy S8 极可能在 3 月 29 日登场
这样三星多了一个月的时间来消除潜在危险。
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操刀 One 系列手机的 HTC 设计副总裁转战 Google Daydream
被 HTC 收购的 One & Co 设计公司的原始成员已全部离去。
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Google 去年撤下了约 17 亿条「坏广告」
比 2015 年翻了一番还不止。
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Windows 10 游戏模式和 Beam 支持将在预览版本中开始测试
电脑和 Xbox One 平台上的 Insider 们可以尝鲜了。
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Vive Video 让 Vive 使用者可以更轻松享受「个人剧院」
可以播放 2D、3D、180 度或 360 度影片。
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Gmail 从二月中起将禁止 JavaScript 附加档案
避免有人上当误按啊。
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微软 CEO Satya Nadella 被提名为星巴克董事
期待在 Starbucks 看到什么新科技？