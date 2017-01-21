最新消息
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Facebook 的 AI 图像搜索能「看懂」相片里的内容
输入关键字来搜索特定的相片、视频内容。
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GoPro 发出新一季财报，透露了 Hero6 会在年内推出
Q4 单季亏损 1.16 亿美元，预计 2017 年开始扭亏为盈。
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SpaceX 测试重用首次成功降落海上的 Falcon 9 火箭
距离可重复使用火箭的目标再近一步。
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谷歌 Pixel 手机的手势操作下放至 Nexus 5X
Nexus 6P 也快将能用到。
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过年买什么？「自己的年终自己花」篇
赚钱不就是为自己爽一下？
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谁说 Boston Dynamics 的机器人只会走？用轮子滑一个给你看看
「人类，别想从我眼前『溜』走！」
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Facebook 保持增长，月活跃用户数已达 18.6 亿人
尽管他们可能需要赔给 ZeniMax 5 亿美元。
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一加 3T 和魅族 Pro 6 Plus 被抓到在跑分测试里作弊
不过一加已经表示会马上改正。
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GoPro 的 Karma 航拍机终于重新上架了
换上新的电池扣，重新起飞。
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苹果准备让自制的 ARM 芯片在 Mac 里担当更重要的工作
在 Intel 处理器睡觉时，就是 ARM 处理器出来活动的时候了。
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任天堂打算每年推出 2 到 3 款手机游戏
准备好在小屏幕上迎接更多经典吧。
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过年买什么？「只有红包钱」篇
数额不高，小小意思一下。
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Google 把 iOS 版 Chrome 也开源了
给开发者带来更多方便。
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Facebook 总监拿八款 360 度相机做了次对比测试
三星 Gear 360 似乎会是普通消费者的最佳选择？
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苹果在售的 LG 5K 屏幕没法在 Wi-Fi 路由器旁正常工作
厂方已知悉此问题，但除了换位置外暂时没有其它解法。
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三星将在 2 月 26 日呈上为 MWC 准备的新品
不会是 Galaxy S8 就对了...
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《Super Mario Run》为老任带来 5,300 万美元营收
另一边 Wii U 在日本停产了。
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iPhone 7 力助苹果逆转手机销量颓势
过去一年中 iPhone 销售量首次出现上涨。
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《FF XII》重制版将在 7 月 13 日登陆 PS4
全新的《黃道时代》改进了视觉效果，而且还重录了原声。