最新消息
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为了更好性能，Xbox One 将在更新中取消 Snap 模式
主打功能就这样被拿掉了...
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Uber 自驾车重返加州，但要人手操作
汽车是重新注册了，但不得使用自动驾驶系统。
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先锋推出首台 Ultra HD Blu-ray 电脑光驱
有打算 DIY 搭载 Kaby Lake 的 Win10 电脑的朋友，不妨试试。
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Facebook Messenger 正测试加入广告
澳洲和泰国的使用者会首先「体验」到。
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苹果也在中国对高通提出反垄断诉讼
连续两周都冲着高通而来。
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苹果总算要带来 Find My AirPods 的功能了
将会随 iOS 10.3 而来。
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LG 移动部门再一季让公司亏大钱
使坏把销售量拿走也无补于事啊。
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Airbnb 好像准备买下一个国际移动支付应用
未来似乎可以在软件里跟好友分摊房租了。
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Hugo Barra 的下一站：加入 Facebook 主理 Oculus VR
虎哥要在 VR 市场大展拳脚了。
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JDI 推出商用化的可挠曲 LCD 屏幕来对抗三星的 OLED
用塑料来取代玻璃是它的成功祕密。
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Pentax KP 正式发布，ISO 819,200 的 K-3 II 后继机
五轴防抖则是跟上了旗舰机 K-1。
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惠普因电池起火隐患召回 101,000 台笔记本
受影响的产品是在 2013 年 3 月 至 2016 年 10 月间售出。
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戴尔为教育市场推出新款 Chromebook 和 Latitude 二合一笔记本
还有新的 4K 触摸屏。
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科学家打造 1,000W 输出的「超级激光」
1,000W 的持续输出可是非常可怕的。
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苹果将 iPhone 的夜间模式带到 Mac 之上
在最新的 beta 版 macOS 里已经可以找到 Night Shift 了。
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最新的 Android Wear 2.0 预览提供了更好的 iOS 支持
看来测试接近尾声啰。
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Adobe CC 的 Android 应用都会登陆 Chromebook
让这台小笔记本也能满足业余后制用家的一定要求。
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继承 CM 遗志的 LineageOS 正式推出
保持初心，换个名字再出发。
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苹果将开放让开发者回复 App Store 的评价了
开发者终于可以好好地回覆来自 iOS 与 Mac 的评价了。