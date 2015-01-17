最新消息
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Moto Z、Z Play 评测：孤胆英雄
模块化的路，只剩摩托罗拉在走了...
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韩国棋院将禁止在围棋赛中使用手机
从来不担心靠 AI 作弊的围棋界也要未雨绸缪了。
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Playstation VR 现在支持 360 度 Youtube 视频了
在大作出来前就靠它杀时间了。
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美国政府新增 10 个自驾车测试场地
研究团队之间还能交换意见。
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Nintendo Switch 发售后暂时不会有串流应用
在 Kotaku 的 Q&A 环节中，老任还确认 Mii 动画形象也会回归。
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Google 将淘汰年代久远的旧版 G Suite 应用
今年 4 月 3 日起正式停止支持。
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再探 Vive 无线模组与定位感应器
这次定位感应器装鞋上了。
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特朗普就任美国总统后将要放弃其 Android 手机
据 AP 的报道，欧巴马之前用的是台锁定了的 iPhone。
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《塞尔达传说：荒野之息》将成官方为 Wii U 推出的最后一款游戏
毕竟要「Switch」开发重心。
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LG Music Flow 扬声器将获 Google Home 支持
也有 Chromecast 的多房间支持唷。
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特斯拉自动驾驶死亡事故报告出炉：系统并无瑕疵
半自动驾驶还是需要车主全神贯注注意车况啊。
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付钱买 Xbox One 版《生化危机 7》，免费送你电脑版的
仅限于数码下载版，因为要配合 Xbox Play Anywhere 啊。
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这一张任天堂 Switch 的相片里藏着三个亮点
多用户、新游戏和界面主题。
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Windows 10 会在 Chrome 浏览器图标上亮出烦人广告
所以... 什么时候推出付费去广告？
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Tesla 新的 Ludicrous Plus 加速模式破了 Faraday Future 的记录
透过 OTA 更新就能获得的新加速模式，将市售车的加速成绩再进化。
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三星将 Android Nougat 带到 Galaxy S7 和 S7 Edge 上
即使新一代快将推出，三星依然没忘记当前的旗舰。
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微软确认《Minecraft》将不再支持 Windows Phone
Windows 通用版到现在还没搞好移动界面。
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三星说好的 Note 7 起火原因，下周一正式公布
你我就约定在 1 月 23 日早上 9 点啰。
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2016（又）是有纪录以来最热的一年
地球已经连续三年再创新高了。