最新消息
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Windows 10 将加入高性能的游戏模式
本周起开始推送予 Insider 成员。
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声海 MB 660 UC 动手玩
走休闲风的办公室用无线耳机。
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三星还坚持认为 Note 7 的起火原因是电池？
路透社说调查结果会在 1 月 23 日正式公布。
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三星掌权人李在镕可能因行贿被捕
到了 2017 年，三星的日子更不太平了...
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未来电池可能内建「灭火器」，避免你的裤子被烧个洞出来
只要 0.4 秒就能避免电池自爆。
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加拿大准备在年底推行无人机快递
首条飞行路线获批了。
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Android 之父 Andy Rubin 将以自己打造的旗舰机重出江湖
2017 年中登场。
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一周回复精选（17.01.15）：转眼 iPhone 十年
怀念 Jobs，也怀念岩田聪...
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Vivo Xplay6 评测：堆料粗暴但有用
很好地诠释了新口号「Camera & Music」。
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为大游戏铺路，Apple TV 应用的体积上限被大大调高了
从 200MB 升至 4GB，开发者可以加入更多媒体内容了。
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战斗机和假人模型：带你探访戴森英国总部的日常
去英国郊区看看他们的产品是如何由概念变成现实。
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SpaceX 顺利完成复出后首次火箭发射、回收
重回正轨的良好开端。
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老任的 Switch Pro 手柄有改进，但不完美
一款更符合传统习惯的控制器，但还有可以加强的地方。
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索尼娱乐 CEO Michael Lynton 跳槽去 Snap 做董事长了
平井一夫会在半年过渡期内亲自代职。
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Windows 10 的 Creators 更新将会记录你在不同电脑上的工作进度
Windows Store 里也有可下载的主题了。
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Nintendo Switch 给人留下了非常好的第一印象
玩起来意外地舒服。
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新 MacBook Pro 的续航问题或许能通过软件更新解决
根据 Consumer Reports 的测试，新型号的平均电力現在能达到 15 至 18 小时了。
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Opera Neon：犹如迷你电脑的概念浏览器
通过它，希望能展示与体现该公司对未来网络的愿景。
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苹果被告垄断应用程序市场
要是演变成集体诉讼，可要追讨上亿的赔偿呢。