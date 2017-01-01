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火星太空人可能就住在这甜甜圈外型的屋子里
timeagotimeago 2016 年 12 月 30 日, 下午 04:00

火星太空人可能就住在这甜甜圈外型的屋子里

为了让远征火星的太空人能在探索任务时能有一处容身之地，一个能抵挡当地极端天气和因为稀薄大气层而大增的宇宙辐射。有的提议指太空人可以就地取材，于当地制造混凝土兴建屋子，减少运输物资量。而 NASA 兰利...

作者: Eric Chan, 2016 年 12 月 30 日, 下午 04:00
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