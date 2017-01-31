最新消息
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Google 把 iOS 版 Chrome 也开源了
给开发者带来更多方便。
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Facebook 总监拿八款 360 度相机做了次对比测试
三星 Gear 360 似乎会是普通消费者的最佳选择？
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苹果在售的 LG 5K 屏幕没法在 Wi-Fi 路由器旁正常工作
厂方已知悉此问题，但除了换位置外暂时没有其它解法。
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三星将在 2 月 26 日呈上为 MWC 准备的新品
不会是 Galaxy S8 就对了...
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《Super Mario Run》为老任带来 5,300 万美元营收
另一边 Wii U 在日本停产了。
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iPhone 7 力助苹果逆转手机销量颓势
过去一年中 iPhone 销售量首次出现上涨。
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《FF XII》重制版将在 7 月 13 日登陆 PS4
全新的《黃道时代》改进了视觉效果，而且还重录了原声。
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Cassini 传回前所未见的土星环近照
上面有着各种复杂的结构。
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Dropbox SmartSync 正式上线，希望能解决企业用户硬盘空间不足的问题
同时登场的还有文件协作服务 Paper。
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雷蛇买下了 Nextbit
Nextbit 会继续独立运作，但将不再贩卖 Robin 手机。
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通用与本田携手量产氢燃料电池
两方将各出 8,500 万美元，在美国密西根州建立新工厂。
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科学家开发让油电混合车更省油的智能算法
它会预判接下来的路况，并自动调配电动马达和汽油引擎的使用。
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「末日时钟」又向前转了半分钟，离子夜只剩两分半钟了
人类自 1953 年的冷战高峰以来，从来没这么接近「毁灭」过。
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Iridium NEXT 将搭载可以追踪全球飞机的新无线电系统
以后再也不会有飞机莫名「消失」了。
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一周回复精选（17.01.29）
Papi 酱成最大赢家。
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闹市中的耳机医生 — 香港小修小宝工作室游记
给予损坏耳机一次重生的机会啊。
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想尝试 Oculus 的 Room-Scale VR？USB 频宽会是个问题
霸气把追踪感测器点到满，也要懂得好好分配 USB 频宽。
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NVIDIA 为旧款 Shield TV 加入的 4K HDR 游戏串流支持正式降临
省下一笔换机费用了。
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类 Nexus 款智能表 LG Watch Style 爆料照浮上水面
爆料大神带来的新春惊喜。