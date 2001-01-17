最新消息
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大众的 I.D. Buzz 是一辆概念自驾小巴
车里能坐八个人，都不用去碰方向盘啦。
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有人从雷蛇的 CES 展台上偷走了两台原型机
但具体拿走的是什么目前还不知道。
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气候变化会让大部分珊瑚礁在本世纪内白化
也就开始步进死亡...
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宝马让我们体验了下能在自驾车里做的事
解放双手，享受娱乐。
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任天堂迷你 NES 终被破解，可以自行加入游戏
但需要一定程度的技术啊。
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Waymo 为自驾车推出感应器套件
为的是降低成本和开发新 LiDAR。
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华硕也端出了 Thunderbolt 3 显示器，还支持 4K HDR
有的款式底座还有无线充电座，看起来满有未来感的啊。
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iPhone 过十岁生日了！
所有现代智能手机的起点，都在十年前的那一场发布会。
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SpaceX 再推迟发射日期至 1 月 14 日
天气不似预期。
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HTC 即将推出 Vive 品牌的智能手机？
同时 HTC 也准备依靠各种色彩和材质重回市场。
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一周回复精选（17.01.08）：今年 CES 你记住了啥？
雷蛇的电脑？黑莓的手机？还是索尼的电视？
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解开线组纠缠，HTC Vive 无线模块与小型定位器动手玩
我们来看看 HTC 怎样为 VR 带来新体验。
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HMD 挂着诺基亚招牌的首款 Android 智能手机登场
Nokia 6 预计将于中国独卖，你会想要吗？
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三星 Gear S2 / S3 / Fit2 正式支持 iOS，功能相当全面
一次支持多款三星手表，Apple Watch 该紧张了。
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NVIDIA 将 GeForce Now 云端游戏服务带到 PC 和 Mac 上
Mac 和入门级的 PC 现在都能通过网络享受高档游戏体验，只是并不便宜啊。
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GoPro CEO 眼中的终极产品，是部能轻松再创作的 360 度相机
像时光机一样，可以回到时空以手机再度摄影。
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Ricoh R 是款专为直播而生的 360 度摄影套件
机身设计有些新的巧思，但基本规格与外观都与 Theta 类似。
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Orosound 的「控噪」耳机能帮你滤掉不想听到的声音
主动降噪让你在嘈杂环境中也能听到对方讲话。
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日产的下一款 Leaf 会搭载 ProPilot 自驾技术
不过厂方也打算用人力来应对车辆无法做出判断的路况。