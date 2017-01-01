火星太空人可能就住在这甜甜圈外型的屋子里

为了让远征火星的太空人能在探索任务时能有一处容身之地，一个能抵挡当地极端天气和因为稀薄大气层而大增的宇宙辐射。有的提议指太空人可以就地取材，于当地制造混凝土兴建屋子，减少运输物资量。而 NASA 兰利...