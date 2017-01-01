最新消息
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Facebook 购买使用者的线下习惯来改进广告建议
想要避免 Facebook 收集资料又变困难了。
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波士顿也准许自驾车上公路测试了
首个自驾车路试将于 1 月 3 日在南区开始。
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在 Facebook 留言「新年快乐」就能欣赏烟火了
只要按下自动变蓝色的字词就可以了。
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三星将为电视产品加入自家版本的 Chromecast 功能
看来是三星电视在今年 CES 的重点啊。
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看来 iPhone 7 的销量并未达到苹果的期望
更有可能要减少产量。
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索尼 A6500 实拍体验：随心所欲的 APS-C 真旗舰
更完美的旗舰，价位也更上层楼。
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Facebook 公布自家最喜爱的内部骇客松作品
当中有加强版 Safety Check 和 Android 即时验证。
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火星太空人可能就住在这甜甜圈外型的屋子里
为了让远征火星的太空人能在探索任务时能有一处容身之地，一个能抵挡当地极端天气和因为稀薄大气层而大增的宇宙辐射。有的提议指太空人可以就地取材，于当地制造混凝土兴建屋子，减少运输物资量。而 NASA 兰利...
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高通和魅族签订 3G / 4G 全球专利许可协议了
科技圈里没有什么是一波诉讼解决不了的，如果有，那么就两波！
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在手机搜索食物时，谷歌会一并把食谱也显示给你
妈妈：街上吃的不健康，还是自己动手做吧。
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三星 Focus 是他们家的智能邮箱
当然是 Galaxy 产品独享的了。
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Super Mario Run 现在可以在 Android 上预先注册啦！
只是有些 iOS 版问题不解决的话，Android 版依然前途堪虑啊。
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Here 和 MobilEye 将联手为车厂提供自驾辅助技术
MobilEye 和 Telsa 分手后真是做了好多事啊。
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Windows 预览版的蓝屏画面变绿了
作用还是帮助微软找出更多潜在问题。
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这就是亿航为 184 载人自动飞行器准备的指挥中心
联合创始人熊逸放分享了一些公司近況。
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三星将在 CES 上推出新款量子点曲面屏幕
CH711 的曲率还是 1,800R，但分辨率上升到了 2,560 x 1,440。
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暴雪全系列游戏将一同庆祝《暗黑破坏神》二十岁生日
就连《守望先锋》、《星际争霸》等游戏也都来参一脚。
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三星新的扬声器不只美型还升级支持 UHQ 32-bit 音效
好看也要好听。
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福特新型号自驾车 Fusion 的外观，就跟一般汽车无异啊
这新的混动自驾车搭载了更快的电脑，更少的感应器。