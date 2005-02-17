最新消息
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一周回复精选（17.02.05）
涨声响起来。
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Gmail 将不再支持于 XP 和 Vista 上的旧版本 Chrome 浏览器
执意而为的，就会重新导向至基本 HTML 版本。
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Jawbone 据指要转攻医疗用市场
要放弃竞争激烈的消费者市场了。
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Windows Cloud 是微软回应 Chrome OS 的答案
这是一个被施加诸多限制的 Windows 10。
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Planet 正式收购谷歌的 Terra Bella 卫星影像部门
这家新创公司将能每天都拍下地球的外貌。
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Chrome Beta 的新功能让 Android app 和网页的界线变模糊了
功能愈变强劲的网页，能变成手机上的一个 app。
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PS4 即将支持游戏存于外置硬盘，PS4 Pro 独享「Boost 模式」
PSVR 能看 3D 电影，以及游戏内的撷图也能变成系统壁纸。
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LG 正修复 5K 屏幕不能在路由器附近使用的问题
承诺在 2017 月 2 月后生产的不会再有问题。
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FBI 的 iOS 破解工具被骇客公开了
是给 FBI 的一个警告。
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据指 Google Now launcher 快将下架
这是模仿原生 Android 的最简便方式啊。
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Snap Inc. 正式申请进行首次公开募股
有指其价值高达 250 亿美元。
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Facebook 的 AI 图像搜索能「看懂」相片里的内容
输入关键字来搜索特定的相片、视频内容。
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GoPro 发出新一季财报，透露了 Hero6 会在年内推出
Q4 单季亏损 1.16 亿美元，预计 2017 年开始扭亏为盈。
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SpaceX 测试重用首次成功降落海上的 Falcon 9 火箭
距离可重复使用火箭的目标再近一步。
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谷歌 Pixel 手机的手势操作下放至 Nexus 5X
Nexus 6P 也快将能用到。
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过年买什么？「自己的年终自己花」篇
赚钱不就是为自己爽一下？
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谁说 Boston Dynamics 的机器人只会走？用轮子滑一个给你看看
「人类，别想从我眼前『溜』走！」
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Facebook 保持增长，月活跃用户数已达 18.6 亿人
尽管他们可能需要赔给 ZeniMax 5 亿美元。
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一加 3T 和魅族 Pro 6 Plus 被抓到在跑分测试里作弊
不过一加已经表示会马上改正。